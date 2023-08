Mazowieckie: Zatrzymano podejrzanego o rozbój 16-latka; grozi mu do 12 lat więzienia

Policjanci z Płońska zatrzymali 16-latka, który napadł na dwóch nastolatków. Pobił ich, a jednemu ukradł markowe buty. Sprawą zajmie się wkrótce sąd rodzinny i nieletnich. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.

Do napaści doszło tam kilka dni temu, gdy do trzech nastolatków siedzących w na ławce przy skateparku podeszła grupa młodych mężczyzn - poinformowała w sobotę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

"Po krótkiej wymianie zdań jeden z nich zaatakował siedzących i po kilka razy uderzył w twarz. Od jednego z pokrzywdzonych zażądał zdjęcia z nóg i oddania mu markowych butów. Gdy ten odmówił, napastnik ponownie go zaatakował, bijąc po twarzy. 16-latek, by uniknąć dalszej przemocy, oddał to, czego agresor żądał" - przekazała kom. Drężek-Zmysłowska.

Policjanci ustalili tożsamość sprawcy rozboju. Okazał się nim 16-latek, mieszkaniec gminy Płońsk - został on zatrzymany; jednocześnie odzyskano skradzione przez niego buty.

"Podejrzany przyznał się do winy, jednak nie potrafił logiczne wytłumaczyć swojego zachowania. Wkrótce jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich" - zaznaczyła rzeczniczka płońskiej policji. Przypomniała, że zgodnie z obowiązującym prawem za dokonanie rozboju sprawcy grozi do 12 lat więzienia.