Mazowieckie: Zderzenie ciężarówki i osobówki na dk 60 w Goślicach - jedna osoba ranna, trasa zablokowana

W miejscowości Goślice niedaleko Płocka na drodze krajowej nr 60 doszło w czwartek po południu do zderzenia osobowego opla vectry z ciężarowym manem. Ranny został kierowca osobowego auta, który trafił do szpitala. W wyniku wypadku trasa jest obecnie całkowicie zablokowana - poinformowała policja.

Do zderzenia ciężarówki man i osobowego opla vectra doszło w czwartek ok. godz. 14. na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Goślice niedaleko - przekazała asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. "Droga jest całkowicie zablokowana" - podkreśliła. Jak dodała, utrudnienia w ruchu pojazdów w miejscu, gdzie doszło do wypadku, mogą potrwać co najmniej do godz. 18.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca opla vectra na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając do czołowego zderzenia z ciężarowym manem. "Kierowca osobowego opla z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala" - zaznaczyła asp. Kowalska.

Prowadząca przez Płock droga krajowa nr 60 łączy Łęczycę w woj. łódzkim z Ciechanowem w woj. mazowieckim.