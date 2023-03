Mazowieckie: Zderzenie dwóch aut na dk 50, jedna osoba w szpitalu - utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin

Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Wycinki pod Płońskiem, gdzie w czwartek rano zderzyły się osobowe audi i skoda. Kierująca audi, 44-letnia kobieta, została przewieziona do szpitala na badania. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo.

Do zderzenia audi i skody na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Wycinki doszło w czwartek ok. godz. 10. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, jadący skodą od strony Szpondowa 35-latek, skręcając w prawo w kierunku Ciechanowa, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu audi - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

"Kierująca audi, 44-letnia kobieta, została przewieziona na badania do szpitala" - przekazała kom. Drężek-Zmysłowska. Jak zaznaczyła, w miejscu, gdzie doszło do wypadku ruch pojazdów odbywa się obecnie wahadłowo. "Utrudnienia te mogą potrwać kilka godzin" - dodała rzeczniczka płońskiej policji.

To drugi wypadek, do którego doszło w ostatnim czasie w tym samym miejscu - w środę również w miejscowości Wycinki, na drodze krajowej nr 50, zderzyły się osobowe opel i audi. Po zderzeniu oba samochody wpadły do przydrożnego rowu, przy czym opel dachował. Kierująca nim 22-latka i podróżujące z nią kilkumiesięczne dziecko zostali przewiezieni do szpitala.