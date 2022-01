Mazowieckie: Złodziej wpadł przez ubłocone ubranie

33-letni złodziej katalizatorów został zatrzymany przez policjantów z Halinowa (pow. miński). Zainteresowanie funkcjonariuszy wzbudził jego ubłocony strój. Przypuszczenia okazały się strzałem w dziesiątkę. W samochodzie znaleźli piłę do metalu i skradziony katalizator.

Blady strach padł na mieszkańców miejscowości Dębe Wielkie. Z ich aut masowo znikały katalizatory. Do pracy przystąpili lokalni stróże prawa.

Patrolując okolice w miejscowości Aleksandrów zatrzymali do kontroli mazdę. Kierowca wydawał się podejrzany. Nerwowo się zachowywał, a jego strój pozostawiał wiele do życzenia. 33-latek był cały umazany błotem. Policjanci poprosili go o otwarcie bagażnika. To był strzał w dziesiątkę. Znaleźli tam piłę do cięcia metalu i świeżo skradziony katalizator.

Złodziej, którym okazał się mieszkaniec Wyszkowa przyznał się, że przed chwilą ukradł ten katalizator z jednego z zaparkowanych przy stacji PKP Dębe Wielkie samochodów. Natomiast piła, której użył do przestępczego czynu pochodziła z wypożyczalni sprzętów. 33-latek trafił prosto do policyjnej celi.

"Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży, do którego przyznał się i poddał dobrowolnie karze grzywny" - przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim podkom. Marcin Zagórski. "Skradziony katalizator został już zwrócony właścicielowi, który dopiero wtedy dowiedział się o kradzieży" - dodał.