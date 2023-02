Mazowsze: 200 etatów w Służbie Więziennej czeka na chętnych

Mazowiecka Służba Więzienna prowadzi duży nabór służby w zakładach karnych i aresztach śledczych. Obecnie poszukiwani są strażnicy, wychowawcy, kwatermistrzowie, a nawet pielęgniarki i ratownicy medyczni.

O etat w Służbie Więziennej mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

"Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy także osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne czy inżynierskie" - poinformował rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie por. Marek Pikulski.

Dodał, że osoby zgłaszające się do służby muszą pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. To m.in. rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, test sprawności fizycznej kandydata, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie.

"Pomożemy sprawnie przejść wszystkie etapy rekrutacji" - zadeklarował rzecznik SW.

Na terenie Mazowsza funkcjonuje siedem jednostek penitencjarnych: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu, Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, Areszt Śledczy w Grójcu, Zakład Karny w Siedlcach, Zakład Karny w Płocku, Zakład Karny w Przytułach Starych k. Ostrołęki. Część jednostek posiada także swoje oddziały zewnętrzne. Są one zlokalizowane w Płońsku, w Stawiszynie k. Białobrzegów, w Warszawie-Bemowie oraz w Popowie.

Do pracy w nich Straż Więzienna poszukuje teraz wychowawcy działu penitencjarnego, pielęgniarki lub pielęgniarza, ratownika medycznego, młodszych referentów w działach kadr, kwatermistrzowskim i ewidencji. Łącznie czeka ponad 200 wolnych etatów.

"Pewna praca, na niepewne czasy i stabilność zatrudnienia to główny walor, który zachęca do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej" - zachęca por. Pikulski.

Oprócz wynagrodzenia, funkcjonariusze liczyć mogą m.in. na trzynastkę, mundurówkę, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejszą emeryturę, dłuższy urlop, dofinansowanie do wypoczynku, ryczałt za dojazdy do miejsca pełnienia służby, równoważnik za brak mieszkania.

Te oraz pozostałe dodatki do wynagrodzenia - jak twierdzi SW - powodują, że Służba Więzienna jest konkurencyjna wśród innych służb mundurowych. I tak na wstępnie, młody funkcjonariusz, na podstawowym stanowisku strażnika działu ochrony, już po ukończeniu szkoły średniej, mając około 20 lat, może zarabiać około 4300 zł.