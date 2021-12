Mazowsze: Leśnicy zachęcają do kupna choinki w Lasach Państwowych

Zieloną i pachnącą, świeżą i legalnie wyciętą choinkę najlepiej kupić w Lasach Państwowych - zachęca Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji LP w Warszawie. Od poniedziałku rusza sprzedaż drzewek w Nadleśnictwach Chojnów i Drewnica, już trwa - w Płońsku.

Choinki w mazowieckich Lasach Państwowych sadzone są na specjalnych plantacjach, m.in. w okolicach Ząbek i Podkowy Leśnej. Tam właśnie mogą je kupić zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i ci amatorzy pięknych drzewek, którzy przyjadą ze stolicy.

"Zapraszamy serdecznie całe rodziny z dziećmi, będzie można osobiście wybrać świąteczne drzewko spośród setek jeszcze rosnących choinek, wskazać najładniejsze, a następnie wyciąć samemu lub z naszą pomocą" - zachęca leśniczy Konrad Szałkowski.

Choinki można kupić bezpośrednio na plantacji leśnictwa Horowa Góra (ul. Mjr. Billa 6B, Marki) oraz przy siedzibie Nadleśnictwa Drewnica (Ząbki ul. Kolejowa 31) aż do 23 grudnia. Leśniczy przestrzega, by nie wybierać się zbyt późno. Sprzedaż prowadzona jest od godz. 10 do 15, bo potem w lesie robi się zbyt ciemno.

"Kupując drzewko świąteczne od Lasów Państwowych mamy pewność, że nie niszczymy przyrody, bo kupujmy drzewko hodowane specjalnie w świątecznym celu, na specjalnej powierzchni i pozyskane w sposób legalny" - dodaje Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Ceny choinek z plantacji Lasów Państwowych są konkurencyjne. Za drzewko o wysokości od 1 do 3 m trzeba zapłacić od ok. 42 do 84 zł brutto.

Choinki będzie można kupić też od 13 grudnia na plantacji Nadleśnictwa Chojnów (w Podkowie Leśnej, przy drodze wojewódzkiej 720, Nadarzyn - Otrębusy) oraz przy siedzibie tego nadleśnictwa w Pilawie. Drzewka sprzedaje już Nadleśnictwo Płońsk. Plantacja znajduje się w Leśnictwie Kępa. Tam kupujący muszą sami wybrać i wyciąć choinkę pod okiem leśniczego.

