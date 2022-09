Mazowsze: Pieniądze od radnych Milanówka na Centrum Bezpieczeństwa

Radni z Milanówka, na środowej sesji miasta, zmienili decyzję dotyczącą finansowania placówki. Dzięki temu powstanie centrum bezpieczeństwa, według mieszkańców, bardzo w mieście potrzebne.

W Centrum będą stacjonowały wszystkie formacje odpowiadające za bezpieczeństwo mieszkańców. Koncentracja w jednym miejscu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego umożliwii szybką reakcję służb na powiadomienia o wypadkach. Właśnie dlatego, na budowie tego ośrodka, tak bardzo zależało mieszkańcom.

Ale 24 sierpnia radni miasta większością głosów wstrzymali się od decyzji o przyznaniu, potrzebnego do realizacji projektu, wynoszącego 2,4 mln zł wkładu własnego gminy. Część radnych stwierdziła, że koszt budowy Milanowskiego Centrum Bezpieczeństwa został przeszacowany. Po tym głosowaniu sesja rady została przerwana.

W środę obrady wznowiono a radni zmienili zdanie w sprawie finansowania budowy Milanowskiego Centrum Bezpieczeństwa. Za przyznaniem pieniędzy głosowało 8 radnych, przeciwko było 5, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy, gdyby brakującej kwoty radni nie przegłosowali, przyznane przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów w ramach Polskiego Ładu 9,6 mln zł oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 4 mln zł musiałyby zostać zwrócone.

"Wszystko nabiera teraz tempa. Działania organizacyjne będą realizowane jeszcze w tym roku. Będzie to głównie przygotowanie dokumentacji. Gmina Milanówek planuje jeszcze we wrześniu podpisać umowę z wykonawcą. Pierwszy etap projektowy budowy Centrum musi zakończyć się najpóźniej do 15 maja 2023 r. Etap budowlano-wykonawczy będzie realizowany w latach 2023-2024. Całość zamówienia wykonawca powinien zrealizować do listopada 2024 r." - powiedziała PAP Magdalena Zalipska z Urzędu Miasta Milanówka.

autor: Maciej Marcinek