Mazowsze: Ponad 5 mln zł od sejmiku na rozwój obszarów wiejskich

Radni województwa mazowieckiego przekazali podczas wtorkowego spotkania w Piasecznie 5 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do gminy Zakroczym, lokalnych organizacji z regionu warszawskiego zachodniego i do spółek wodnych.

Kolejne gminy ze wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tym razem 5 mln zł trafiło do gminy Zakroczym na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto 24 lokalne organizacje z regionu warszawskiego zachodniego otrzymały od samorządu Mazowsza łącznie ponad 150 tys. zł na realizację swoich projektów. Ponad 170 tys. zł trafiło także do spółek wodnych z Baranowa, Żabiej Woli i Tarczyna w ramach programu "Mazowsze dla melioracji".

W gminie Zakroczym pieniądze pójdą na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ramach projektu zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody Prochownia w Zakroczymiu oraz podobny obiekt w miejscowości Henrysin. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacjowej i Widokowej w Zakroczymiu.

Umowę na dofinansowanie z budżetu województwa podpisały trzy spółki wodne. Spółki z Baranowa, Żabiej Woli i Tarczyna przeznaczą pieniądze na konserwację rowów melioracyjnych, utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

W ramach podpisanych umów 150 tys. zł trafi do 24 organizacji z regionu warszawskiego zachodniego. Koła gospodyń wiejskich zakupią m.in. sprzęt kuchenny, czy do organizacji wydarzeń i pikników. Lokalne stowarzyszenia doposażą się też w sprzęt biurowy niezbędny do prowadzenia działalności.

Sejmik w tym roku przeznaczył na wsparcie mazowieckich kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych łącznie ponad 5,4 mln zł.

