Mazowsze: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia w Emowie

Prokuratura wszczęła śledztwo z art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci) w sprawie zdarzenia, do którego doszło w sobotę w miejscowości Emów (gm. Wiązowna). Zlecono sekcję zwłok - poinformowała PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Do tragedii doszło w sobotę wczesnym popołudniem w lesie w miejscowości Emów koło Otwocka.

"Zawiadomienie wpłynęło do nas ok. 13.20. Kiedy strażacy przyjechali w okolice ul. Mlądzkiej, na miejscu była już policja i karetka pogotowia. Z informacji, które uzyskaliśmy od policji i świadków zdarzenia wynikało, że mężczyzna w wieku ok. 30 lat, w trakcie spaceru leśną drogą został uderzony złamanym konarem" - powiedział w sobotę dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Otwocku mł. bryg. Radosław Podgórski.

Przekazał, że mężczyzna doznał obrażeń czaszki, poniósł śmieć na miejscu.

Prokurator Skrzeczkowska doprecyzowała, że zmarły mężczyzna miał 41 lat. Prokuratura wszczęła śledztwo z art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci). Zlecono też sekcję zwłok.