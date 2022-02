Mazowsze: Złamany przez wichurę konar zabił mężczyznę

Złamany przez wichurę konar zabił młodego mężczyznę. Do tragedii doszło w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych w lesie w Otwocku k. Warszawy – poinformował PAP dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Otwocku mł. bryg. Radosław Podgórski.

"Zawiadomienie wpłynęło do nas ok. 13.20. Kiedy strażacy przyjechali w okolice ul. Mlądzkiej, na miejscu była już policja i karetka pogotowia. Z informacji, które uzyskaliśmy od policji i świadków zdarzenia wynikało, że mężczyzna w wieku ok. 30 lat, w trakcie spaceru leśną drogą został uderzony złamanym konarem" - powiedział PAP Podgórski.

Przekazał, że mężczyzna doznał obrażeń czaszki, poniósł śmieć na miejscu.

PAP nie udało się skontaktować z otwocką policją.

Bilans poszkodowanych to 4 ofiary śmiertelne i 6 osób rannych.

Według informacji Państwowej Straży Pożarnej z godz. 18.00, w całym kraju w wyniku wichur zginęły cztery osoby. Na Mazowszu poza mężczyzną, który poniósł śmierć Otwocku, zginął także mężczyzna w okolicach Sulejowa w pow. wołomińskim. Do śmiertelnych wypadków doszło też w woj. wielkopolskim w Babim Dworze oraz woj. lubelskim w Międzyrzecu Polskim.