Mazurek: świętujemy z młodymi ludźmi to, że chcą się angażować dla rozwoju naszej ojczyzny

Dziś świętujemy z młodymi ludźmi to, że chcą się angażować, działać dla dobra wspólnego oraz prowadzić dobre projekty dla rozwoju lokalnej społeczności i naszej ojczyzny - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek.

"Data naszego spotkania nie jest przypadkowa. Spotykamy się w rocznicę powołania pierwszej Młodzieżowej Rady, która powstała w Częstochowie 19 września 1970 roku" - podkreślił Mazurek podczas uroczystego otwarcia w poniedziałek Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych w Warszawie.

"Bardzo się cieszę, że wspólnie zabiegamy, aby ten dzień wpisał się na stałe w kalendarz życia publicznego oraz abyśmy spotykali się regularnie i z jednej stronie mówili o dorobku Młodzieżowych Rad, a z drugiej słuchali głosu młodych" - dodał.

Przekazał, że jednym z celów poniedziałkowej konferencji jest otwarcie kolejnego etapu dyskusji o nowych rozwiązaniach dedykowanych młodym ludziom. "Dziś świętujemy z młodymi ludźmi to, że chcą się angażować, działać dla dobra wspólnego i chcą prowadzić dobre projekty dla rozwoju lokalnej społeczności i naszej ojczyzny" - zaznaczył Mazurek.

"Spotykamy się przede wszystkim, aby słuchać młodych ludzi, bo to od nich wychodzą te najbardziej istotne problemy i potrzeby. My jesteśmy od tego, aby zastanawiać się jak to potem można zrealizować i wspierać oddolne inicjatywy młodych ludzi" - powiedział i wskazał, że często są to inicjatywy na lokalnym poziomie, na poziomie gminy, osiedla, wioski czy osiedla.

Zdaniem Mazurka w minionym roku przeprowadzono szereg zmian legislacyjnych mających na celu wzmocnienie instytucji Młodzieżowych Rad. "Wszystko po to, aby rady przestały być wydmuszkami, a przysługiwały im konkretne kompetencje i możliwości" - wyjaśnił. " Jestem przekonany, że jeszcze wiele wspólnie uda nam się wypracować dzięki dobremu wsparciu szeregu instytucji publicznych, sektora prywatnego i sektora organizacji pozarządowych" - podsumował pełnomocnik rządu.

