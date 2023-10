McDonald’s daje śmieciom drugie życie

McDonald’s w Polsce od ponad dwóch lat rozwija recykling papierowych opakowań. Z odzyskanych włókien papierowych powstają ręczniki papierowe i papier toaletowy, które wracają do restauracji. Firma jest w stanie przetworzyć 95 proc. opakowań, które wydaje gościom.

- Opakowania wielokrotnego użytku testujemy cały czas na rynkach holenderskim, francuskim i niemieckim. W Polsce i Włoszech skupiamy się na recyklingu papieru i odzyskiwaniu włókien papierowych - mówi Katarzyna Kucisz-Rosłoń, impact manager w McDonald's Polska.

Konsumenci coraz chętniej i coraz bardziej świadomie uczestniczą w procesie transformacji w kierunku GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego). - Decyzje, które podejmują tuż przy koszu, segregując odpady, wpływają na cały proces odzyskiwania włókien papierowych, a później tworzenia pełnowartościowych produktów, które wracają do naszych restauracji - dodaje nasza rozmówczyni.

McDonald's popiera cel nadchodzącej nowej legislacji europejskiej, czyli Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), ale uważa, że prawo powinno brać pod uwagę doświadczenia biznesu na lokalnych rynkach.

McDonald’s Polska - w ramach nowej odsłony kampanii „Jutro zależy od nas” - wyjaśnia gościom, jak działa recykling papierowych opakowań. W lokalach można znaleźć grafikę na opakowaniach i serwetkach przedstawiającą proces obiegu zamkniętego, a także grę edukacyjną dostępną w aplikacji.

650 ton zużytych opakowań miesięcznie wraca do obiegu

McDonald’s w Polsce od ponad dwóch lat rozwija recykling papierowych opakowań. Dzięki technologii, opracowanej wspólnie z papiernią Miklan-Ryza z Torunia, sieć przetwarza tzw. opakowania trudne, czyli zawierające niewielką domieszkę polimeru, jak i te zabrudzone żywnością.

Z odzyskanych włókien papierowych powstają pełnowartościowe produkty - ręczniki papierowe i papier toaletowy, które wracają do restauracji sieci. Obecnie firma jest w stanie przetworzyć aż 95 proc. opakowań, które wydaje gościom. To miesięcznie 650 ton zużytych opakowań.

Impact manager McDonald's Polska Katarzyna Kucisz-Rosłoń mówi, że gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) jest podstawą działań w firmie, a szczególnie dotyczy to opakowań.

- Opakowania w gastronomii są kluczowe - ze względu na bezpieczeństwo produktu, który wydajemy naszym gościom. Budując ten system, szukaliśmy różnych rozwiązań i innowacji. Sprawdzamy rozmaite rozwiązania na poszczególnych rynkach, m.in. opakowania wielokrotnego użytku, które testujemy cały czas w Holandii, Francji i w Niemczech. W Polsce i Włoszech skupiamy się na recyklingu papieru i odzyskiwaniu włókien papierowych - dodaje nasza rozmówczyni.

Konsument jest gotowy wspierać GOZ i robi to tuż przy koszu na śmieci

Zdaniem Katarzyny Kucisz-Rosłoń niezależnie od wybranej drogi, rola konsumenta pozostaje kluczowa.

- Aby opakowanie wielokrotnego użytku było pozytywne pod kątem środowiskowym, powinno zostać w obiegu od 50 do 100 razy. Nasze dane z Francji pokazują, że te opakowania zostają w obiegu tylko 38 razy, a na rynku niemieckim aż 88 procent opakowań w ogóle nie wraca do restauracji. W Polsce możemy pochwalić się tym, że frakcja papierowa, oczywiście najpierw wstępnie sortowana przez naszych gości, w 96 procentach jest czysta - zaznacza.

Konsumenci coraz chętniej i coraz bardziej świadomie uczestniczą w procesie transformacji w kierunku GOZ.

- W przypadku gospodarki obiegu zamkniętego opakowań od początku angażujemy naszych konsumentów. Ich rola jest kluczowa całym procesie, bo decyzje, które podejmują tuż przy koszu, segregując odpady, wpływają na cały proces odzyskiwania włókien papierowych, później tworzenia pełnowartościowych produktów, które wracają do naszych restauracji - mówi Katarzyna Kucisz-Rosłoń.

Dlaczego jest tak, że w różnych krajach McDonald's wprowadza różne pomysły na GOZ?

- W większości zależy to od uwarunkowań legislacyjnych - odpowiada nasza rozmówczyni.

I tak np. na rynku francuskim od kilku lat istnieje obowiązek wprowadzania opakowań wielokrotnego użytku. W Polsce jest na razie dowolność w tej kwestii.

PPWR: założenia są dobre, ale należy uwzględniać doświadczenia biznesu

Czy nadchodząca nowa legislacja europejska, czyli Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), to duże wyzwanie dla McDonald's?

- Absolutnie zgadzamy się z celami, jakie PPRW nakłada, czyli ograniczeniem niezagospodarowanych opakowań w środowisku, uważamy nawet, że te cele powinny być jeszcze bardziej ambitne. Uważamy jednak, że nowe prawo powinno uwzględniać doświadczenia biznesu. Tymczasem, co nas niepokoi, PPWR chce wprowadzenia obowiązku stosowania opakowań wielokrotnego użytku. My wiemy, że byłoby to opłacalne tylko wtedy, gdy wyprodukujemy takie opakowanie z plastiku. Z doświadczeń innych rynków wiemy, że takie opakowania nie wracają do obiegu. Zdecydowanie ta droga, którą wybraliśmy w Polsce i we Włoszech, jest skuteczniejsza i lepsza dla środowiska - podkreśla przedstawicielka McDonald's Polska.

Katarzyna Kucisz-Rosłoń wzięła udział w panelu dyskusyjnym o gospodarce obiegu zamkniętego podczas PRECOP 28 w Katowicach.