Medal Jana Karskiego dla Zdzisława J. Starosteckiego, konstruktora pocisku Patriot

Generał brygady Zdzisław Julian Starostecki, konstruktor pocisku przeciwrakietowego Patriot, został pośmiertnie uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego - poinformowało w środę w komunikacie Towarzystwo Jana Karskiego.

Towarzystwo wyróżniło gen. bryg. inż. Zdzisława J. Starosteckiego "za budowanie czynem amerykańsko-polskiego sojuszu militarnego, który jest gwarancją niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej".

"W 2022 roku, jak wszystko na to wskazuje, do Polski dotrze pierwsza bateria pocisków przeciwrakietowych +Patriot+, broni do której powstania walnie przyczynił się uhonorowany" - przypomniało Towarzystwo Jana Karskiego. Zaapelowało też o nazwanie pierwszej baterii "Patriotów", jak rozpocznie służbę w Polsce, imieniem generała. W ocenie Towarzystwa byłoby to znamiennym gestem.

Zdzisław J. Starostecki, jak napisano w komunikacie, był dumnym łodzianinem i urodził się "przy tej samej ulicy Kilińskiego, co jego przyjaciel Jan Kozielewski (późniejszy legendarny emisariusz Jan Karski)".

"Był obrońcą Polski w kampanii wrześniowej 1939 roku, bohaterem szturmu Monte Cassino i kampanii włoskiej Armii Andersa, po wojnie absolwentem studiów technicznych w USA i konstruktorem broni. Zawsze marzył, aby +Patrioty+ broniły polskiego nieba" - wskazano.

Na stopień generała brygady Zdzisław J. Starostecki został awansowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Święto Niepodległości w 2009 roku. "Poprzedziła to trzyletnia kampania na rzecz takiego uhonorowania zainicjowana przez Towarzystwo Jana Karskiego. Nominacja i insygnia generalskie zostały wręczone 90-letniemu Zdzisławowi Starosteckiemu w końcu grudnia tegoż roku w jego domu na Florydzie" - podkreślono w komunikacie Towarzystwa. Generał zmarł 31 grudnia 2010 roku.

"Wręczenie Medalu 75-lecia Misji Jana Karskiego odbędzie się w Łodzi, a przyjmie go w imieniu Bohatera jego młodszy brat Tadeusz Starostecki" - zapowiedziało Towarzystwo Jana Karskiego.