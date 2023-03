Medal "Laude Probus" dla Szymona Marciniaka - radni także za przyznaniem mu tytułu "Zasłużony dla Płocka"

Szymon Marciniak, międzynarodowy sędzia piłkarski, otrzymał podczas czwartkowych obrad radnych Płocka (Mazowieckie), jego rodzinnego miasta, Medal "Laude Probus" - godny pochwały. Radni nadali też Szymonowi Marciniakowi tytuł "Zasłużony dla Płocka".

Decyzję o uhonorowaniu Szymona Marciniaka Medalem "Laude Probus" podjął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Wręczając w czwartek to wyróżnienie podkreślił, że "Szymon Marciniak nie tylko jest niesamowitym profesjonalistą w tym, co robi, ale przede wszystkim jest wyjątkowym człowiekiem".

Jak wspomniał m.in. prezydent Płocka, Szymon Marciniak "jest gotów wspierać i służyć dzieciakom, które rozgrywają swoje turnieje na +Orlikach+, by dosłownie tydzień, dwa tygodnie później, sędziować mecze Ligi Mistrzów". "W uznaniu tego zaangażowania, normalności, tej pracy nie tylko na rzecz bycia ambasadorem naszego miasta, naszej ojczyzny, na świecie, ale także w uznaniu tej pracy dla dzieci, młodych ludzi, młodych adeptów piłki nożnej, chciałbym ten medal wręczyć" - powiedział Nowakowski.

Dziękując za wyróżnienie, Marciniak podkreślił, że Medal "Laude Probus" znajdzie "zaszczytne miejsce" obok medalu, który otrzymał za sędziowanie finałowego meczu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze w 2022 r.

Wspominając tamten mecz przyznał, że "była to niesamowita chwila". "Także dlatego, że czułem, że jestem reprezentantem nas wszystkich. Wiele osób, które dzisiaj widzę, wysyłało do mnie gratulacje po wyznaczeniu na finał. I tak sobie powiedziałem: kurcze, najważniejsze to nie zawieść tych ludzi" - mówił Marciniak. I dodał: "fajnie, że mogłem udowodnić, że chłopak z Płocka, z sąsiedztwa, który niedaleko stąd biegał i skakał po drzewach, po trzepakach, potrafił pojechać na mundial, potrafił sędziować finał, i cieszę się, że ten odbiór był tak pozytywny".

Podczas czwartkowych obrad Rady Miasta Płocka przegłosowano uchwałę o nadaniu Szymonowi Marciniakowi tytułu "Zasłużony dla Płocka" - uchwałę podjęto jednogłośnie, a tytuł zwyczajowo zostanie oficjalnie wręczony podczas jednej z kolejnych sesji radnych. W uzasadnieniu podkreślono m.in., że "jako ambasador Polski i Płocka" Szymon Marciniak "udowadnia, że Polak może być przykładem dla innych, a przecież piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie". Jego sukcesy, jak zaznaczono, "są dowodem na to, że ciężka praca, niezłomny charakter, profesjonalizm i stałe dążenie do doskonałości, procentują".

Jak przypomniano w uzasadnieniu uchwały, Szymon Marciniak urodził się w Płocku w 1981 r. i jest absolwentem tamtejszego III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej. Obecnie mieszka w Słupnie, sąsiadującym z Płockiem.

Szymon Marciniak został pierwszym polskim sędzią, który poprowadził finał piłkarskich mistrzostw świata - 18 grudnia 2022 r. był arbitrem decydującego meczu turnieju w Katarze między Argentyną a Francją (3:3, karne 4-2). Po meczu prestiżowy niemiecki magazyn piłkarski "Kicker" najwyższe możliwe noty wystawił piłkarzom - Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu oraz Francuzowi Kylianowi Mbappe, ale też polskiemu sędziemu Szymonowi Marciniakowi. Cała trójka otrzymała "jedynki", co w nomenklaturze "Kickera" oznacza klasę światową. O Marciniaku "Kicker" napisał: "całkowicie suwerennie zarządzał grą, praktycznie bezbłędny, przez cały czas miał kontrolę nad meczem".

Szymon Marciniak został laureatem tradycyjnego plebiscytu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu na najlepszego sędziego 2022 r.