Medycy, nauczyciele i pracownicy administracji sądowej mówili w Senacie o swojej sytuacji

Przedstawiciele medyków, nauczycieli i pracowników administracji sądowej przedstawili sytuację swoich środowisk i wyrazili postulaty skierowane do rządzących. Domagali się systemowych zmian i podwyżek.

W poniedziałek w Senacie odbyło się spotkanie konsultacyjne "Polska - nasz wielki zbiorowy obowiązek", organizowane przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, z udziałem przedstawicieli środowisk medycznych, nauczycielskich i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

"Chciałbym przypomnieć, że w tej izbie obowiązuje wolność słowa, obowiązuje wolność wypowiedzi i tego bronimy ze wszystkich sił mimo ograniczeń pandemicznych" - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, otwierając konferencję.

"Dodam, że na dzisiejsze spotkanie wysłaliśmy zaproszenie do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji. Jak widać - bez sukcesu" - dodał.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej i Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska Dorota Korycińska mówiła, że system opieki zdrowia w Polsce nie spełnia swojego zadania. Podkreśliła, że nie jest on przyjazny dla pacjentów.

"Pacjenci są w nim całkowicie pogubieni, mają wrażenie poruszania się w chaosie i po omacku. Od chorego system wymaga ogromnej inicjatywności i jak czasami pacjenci żartem mówią - to jest żart przez łzy - dobrego zdrowia" - mówiła.

Korycińska powiedziała, że system ochrony zdrowia "promuje osoby o odpowiednich zasobach, w tym finansowych i społecznych". Wymieniła postulaty skierowane do resortu zdrowia. Wśród nich są: dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w konkretnym czasie, zobowiązane instytucji do udzielnie świadczenia gwarantowanego w terminie, dostęp do diagnostyki i leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej i publicznie dostępnych informacji o jakości oraz efektywności opieki zdrowotnej.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Porozumienie Chirurgów Skalpel Katarzyna Pikulska stwierdziła, że rząd nie spełnił postulatu lekarzy sprzed czterech lat, by wzrost nakładów na ochronę zdrowia wyniósł 6,8 proc. PKB do końca 2020 r. W jej ocenie, gdyby to się stało, to sytuacja służby zdrowia byłaby zdecydowanie lepsza.

"Niestety, tamten postulat nie został spełniony. Przez ostatnie lata wiele manifestacji, wiele listów, wiele petycji do premiera rządu zostało zlekceważone. (...) Rząd nie ma zamiaru zreformować systemu ochrony zdrowia" - oceniła Pikulska.

Dodała, że nie został on zreformowany od 30 lat, a zmiany są konieczne. Odnosząc się do sytuacji chirurgów, zwróciła uwagę na to, że ich średnia wieku wynosi ok. 50-60 lat i niebawem nie będzie komu operować.

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak ocenił, że polska służba zdrowia dogorywa i następuje jego amerykanizacja.

"Wszystkie czynione ruchy (przez decydentów - PAP) mają na celu wyciąganie jak największej ilości środków z kieszeni polskiego pacjenta po to, by leczył się komercyjnie, po to, by ciąć wydatki publiczne na opiekę zdrowotną. Na to się nie możemy zgodzić" - mówił.

Drobniak dodał, że według raportów niezależnych organizacji, m.in. OECD, polscy świadczeniodawcy - szpitale, przychodnie - mają ogromne problemy finansowe ze względu na to, że świadczenia są źle wyceniane.

Swoje postulaty przedstawiali też pracownicy sądownictwa, m.in. reprezentanci kuratorów sądowych i asystentów sędziów. Zwracano uwagę m.in. na to, że zamrożono w tym sektorze pensje.

Wojciech Gajewski z Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego AD REM mówił o sytuacji środowiska administracyjnych pracowników wymiaru sprawiedliwości. W jego ocenie grupa ta została zapomniana przez polityków.

"Zapomina się, że państwo bez tej kadry i rzeszy pracowników zwyczajnie nie będzie mogło realizować swoich zobowiązań wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" - zaznaczył.

Zaapelował o reformę sądownictwa i podwyżki w tym sektorze.

"Protesty, które w normalnym państwie powinny sprowokować poważne rozmowy przedstawicieli władzy wykonawczej z przedstawicielami świata pracowników zostały zignorowane i to dlatego po wielu miesiącach próśb i po wielu miesiącach protestów na ulicach i przed budynkami sądów od września protestujemy w formule czerwonego miasteczka" - przypomniał Gajewski. Dodał, że władza upolitycznia prawa pracownicze i posługuje się kłamstwami.

Liderka Protestu z Wykrzyknikiem Anna Szmidt-Fic, zabierając głos w imieniu nauczycieli, zwróciła uwagę, że ta grupa zawodowa dopomina się o wysoką jakość edukacji, która jest - jak mówiła - fundamentem demokracji. W jej ocenie rządzący nie kryją się z zamiarem wykorzystania edukacji jako narzędzia do formatowania młodego pokolenia. Negatywnie wyraziła się na temat propozycji zmian w wynagrodzeniach, zaproponowanych przez resort edukacji i nauki.

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/