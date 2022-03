Medyka: Pociągi do Krakowa i Katowic podstawiane dla uchodźców przy przejściu granicznym

Specjalne pociągi dla uchodźców z Ukrainy są podstawiane od wtorku niedaleko przejścia granicznego w Medyce (woj. podkarpackie). Dwa składy czekają na podróżnych do Krakowa i Katowic. Przewidziane są kolejne.

We wtorek na torach przed stacją cargo w Medyce podstawiono dwa składy pociągów przygotowanych specjalnie przez przewoźników regionalnych z Małopolski i Śląska. Kierowani są do nich bezpośrednio uchodźcy, którzy przeszli granicę w Medyce.

Wolontariusze, policjanci, żołnierze WOT, a także harcerze, informują o możliwości bezpośredniej podróży do Krakowa i Katowic. Zbierają ludzi w grupy i odprowadzają do pociągów. Wiele osób idzie samodzielnie w kierunku tej tymczasowej stacji.

Pani Tatiana z Winnicy uciekła z Ukrainy do Polski z trojgiem dzieci. Chciałaby pojechać bezpośrednio do Warszawy. Z Medyki nie ma jednak takiego połączenia. Stoi zdezorientowana. Jeden z wolontariuszy tłumaczy jej, że najlepiej wsiąść do pociągu jadącego do Krakowa, albo do Katowic, a stamtąd ma wiele dogodnych połączeń do Warszawy. Kobieta nie wie, co zrobić, więc dzwoni do męża, który został walczyć na Ukrainie. "Mąż zna Polskę, bo pracował w Warszawie" - tłumaczy. Ostatecznie po rozmowie z mężem rodzina idzie do pociągu.

Przy torach na pasażerów czekają wolontariusze z jedzeniem. Jest ciepła zupa z kuchni polowej, drugie danie w styropianowym pudełku i pachnące świeżością paczki i drożdżówki. "Bierite" - zachęca kobieta rozdająca słodkości.

Pociągi powoli się zapełniają. Jeden z kolejarzy wyjaśnia, że ludzie przychodzą małymi grupami. Często są zdezorientowani, nie wiedzą, dokąd jechać. Trzeba im wszystko wyjaśnić.

Na przejściu granicznym w Medyce trwa ciągły ruch. Ubiegłej doby odprawiono tam 34 tys. uchodźców. Natomiast na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainy do Polski było ponad 140 tys. osób.

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób. Wtorek to trzynasty dzień inwazji rosyjskiej.