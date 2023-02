MEiN: do 10 lutego uczelnie mogą zgłaszać się do VI edycji Legii Akademickiej

Do 10 lutego br. uczelnie publiczne I niepubliczne mogą zgłaszać swój udział w VI edycji Legii Akademickiej – przypomniało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomniało o kolejnej edycji "Legii Akademickiej", którą prowadzi wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej. Program szkolenia wojskowego dla studentów i absolwentów jest realizowany na podstawie porozumienia ministra obrony narodowej z ministrem edukacji i nauki zawartego 12 stycznia 2023 r. Szacuje się, że weźmie w nim udział ok. 50-70 uczelni.

MEiN przypomina, że edukacja wojskowa w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia - teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną realizują uczelnie zgodnie z opracowanym przez ministra obrony narodowej programem szkoleniowym. Część praktyczna, czyli ćwiczenia wojskowe, organizuje MON.

Głównym celem części teoretycznej jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych w jednostkach. W ramach tej części odbędą się szkolenia dla studentów w ramach modułu podoficerskiego, czyli 13 godzin szkolenia programowego i dwugodzinny egzamin.

Zgodnie z harmonogramem realizacji VI edycji programu do 10 lutego br. uczelnie mogą przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w projekcie. Do 20 lutego resort ma czas na wyłonienie podmiotów, które wezmą udział w Legii Akademickiej. Od dnia podpisania umowy do 30 maja br. uczelnie mają czas na zrealizowanie części teoretycznej szkolenia, a do 30 czerwca br. na złożenie raportu końcowego z realizacji zadania i na rozliczenie kosztów realizacji.

O realizację zadania mogą ubiegać się uczelnie nadzorowane przez ministra edukacji i nauki, w tym: uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne kształcące w roku akademickim 2021/2022 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.

Do kryteriów wyboru uczelni należą: liczba studentów, którzy zadeklarowali chęć odbycia szkoleń w danej uczelni; liczba utworzonych grup w zakresie modułu podoficerskiego i możliwość zapewnienia szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

"Na realizację projektu MEiN przeznaczy ok. 1 mln zł. Maksymalna kwota dotacji celowej udzielanej przez ministra edukacji i nauki, która obejmuje koszt organizacji szkoleń dla jednej grupy, wynosi 5300,00 zł, w tym maksymalnie 3975,00 zł kosztów bezpośrednich i 25 proc. kosztów pośrednich, tj. maksymalnie 1325,00 zł" - zaznaczył resort edukacji. Wyjaśnił, że łączna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby utworzonych grup i maksymalnego kosztu organizacji szkoleń dla jednej grupy (liczba grup x 5300,00 = łączna maksymalna kwota dotacji).

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/