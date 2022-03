MEiN: Do polskich szkół zapisane jest 95,5 tys. dzieci z Ukrainy

Do polskich szkół zapisane jest 95,5 tys. dzieci z Ukrainy. Uczą się w ponad 11,5 tys. szkół. Najwięcej uczniów zapisano do szkół podstawowych w woj. mazowieckim, dolnośląskim i śląskim – poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka MEiN Anna Ostrowska.

Dodała, że w sumie ukraińskie dzieci uczą się w ponad 11,5 tys. szkół i placówek w całym kraju.

"Dane te zmieniają się praktycznie z godziny na godzinę. Obserwujemy duże zainteresowanie ukraińskich rodziców uczęszczaniem ich dzieci do polskich szkół, gdzie znajdują pełne wsparcie, opiekę, zrozumienie, a także przyjaźń ze strony swoich rówieśników z Polski" - powiedziała Ostrowska.

We wtorek rano Straż Graniczna podała, że od 24 lutego po inwazji rosyjskiej na Ukrainę na granicy polsko-ukraińskiej na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono 2,141 mln osób uciekających z Ukrainy. W poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że do polskich szkół zapisane jest 81,3 tys. dzieci z Ukrainy.