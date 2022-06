MEiN: głównym celem wizyty ministra Czarnka w USA poznanie problemów i wyzwań Polonii

Poznanie problemów i wyzwań stojących przed środowiskami polonijnymi w Stanach Zjednoczonych w zakresie edukacji i nauki oraz przedstawienie oferty dla polskich szkół i środowisk akademickich było głównym celem wizyty szefa MEiN Przemysława Czarnka w Stanach Zjednoczonych.

Zakończyła się trzydniowa wizyta ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu odwiedził stany Illinois i Wisconsin, gdzie spotkał się z Polonią, naukowcami polskiego pochodzenia oraz kadrą naukową z Medical Colllege of Wisconsin.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, głównym celem wizyty było poznanie problemów i wyzwań stojących przed środowiskami polonijnymi w USA w zakresie edukacji i nauki oraz przedstawienie oferty MEiN dla polskich szkół i środowisk akademickich działających na terenie Stanów Zjednoczonych.

W komunikacie resortu podano, że kluczowym punktem pierwszego dnia wizyty było podpisanie Deklaracji w Sprawie Współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Radą Stanu Illinois ds. Edukacji w Zakresie Doskonalenia i Kierowania Nauczycieli. Wspólnie z ministrem Przemysławem Czarnkiem podpis na dokumencie złożył Dyrektor Generalny Rady ds. Edukacji Stanu Illinois Ernesto Matias, który zapowiedział swój przyjazd do Polski w najbliższym możliwym terminie.

"Zadeklarowana współpraca będzie obejmować stworzenie możliwości wymiany kadry pedagogicznej, wymianę doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego, podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie doskonalenia zawodowego, a także promowanie lokalnych projektów dwustronnych. Na podstawie zawartej umowy władze stanu Illinois będą rozwijać naukę języka polskiego w szkołach w systemie amerykańskim" - przekazało ministerstwo.

Podało także, że kolejnym istotnym wydarzeniem było spotkanie szefa MEiN z naukowcami z Medical Colllege of Wisconsin. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KO-MED Centra Kliniczne.

"Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami oraz wymiany doświadczeń w zakresie badania nowotworów. Strony potwierdziły, że polscy badacze będą współpracowali z amerykańskimi naukowcami z Wisconsin nad rozwojem nowatorskich badań chorób nowotworowych" - informuje MEiN.

Trzecim ważnym punktem wizyty ministra Czarnka w Stanach Zjednoczonych było - jak wskazał resort - spotkanie z senatorami i legislatorami stanu Wisconsin. Dyskusji przewodniczył senator Dan Feyen. "Podczas spotkania rozmawiano o wymianie akademickiej i możliwościach zacieśnienia współpracy w tym zakresie. Podkreślono, że jest to jeden z kluczowych czynników umożliwiających rozwój kadry akademickiej. Była to kontynuacja spotkań rozpoczętych już w 2018 roku" - zaznaczono w komunikacie.

Podczas spotkań z przedstawicielami szkolnej i uczelnianej polonii szef MEiN wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym polonijnym działaczom oświatowym. Odwiedził również miejsca pamięci związane z polską historią. Wystąpił też na konferencji prasowej w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, gdzie przedstawił nowe rozwiązania przygotowane dla placówek dydaktycznych. Minister Czarnek uczestniczył także w obchodach Memorial Day na Calvary Cemetery - święta upamiętniającego obywateli, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej.

MEiN podało, że podczas oficjalnych spotkań odbywała się prezentacja filmu "Karta z Powstania" - widowiska historycznego zrealizowane w technologii wirtualnej rzeczywistości, w którym można uczestniczyć za pomocą specjalnych gogli VR. Minister edukacji i nauki, w nagraniu towarzyszącym komunikatowi, mówi o stosowaniu nowych technologii w nauce historii. "Będziemy go wprowadzać do wszystkich szkół w Polsce, które w ramach programu +Laboratoria Przyszłości+ nabyły gogle VR. Twórcy filmu +Karta z Powstania+ będą realizować program, który jest przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, będą docierać do tych szkół i ten film przekazywać dla następnych roczników. Chcemy z tym również dotrzeć do szkół polonijnych" - powiedział.

Jak informuje MEiN gogle VR już wkrótce - dzięki programowi "Laboratoria Przyszłości" - trafią też do polskich szkół za granicą. Minister edukacji i nauki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych podkreślał, że uczniowie polskich szkół za granicą mogą uczestniczyć w tych samych programach, co ich rówieśnicy w kraju. Są to m.in. "Laboratoria Przyszłości", Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz "Aktywna tablica".