MEiN i NAWA ogłosiły nabór do 6. edycji programu stypendialnego Anders NAWA

Ministerstwo Edukacji i Nauki i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiły nabór do kolejnej, szóstej, edycji programu stypendialnego im. gen. Władysława Andersa - Anders NAWA dla studentów polskiego pochodzenia. Czeka na nich 500 stypendiów.

O inauguracji kolejnej edycji programu poinformowali w środę na konferencji prasowej w Warszawie wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Dawid Kostecki.

"Niezwykle miło jest mi poinformować, że w tym roku rusza już szósta edycja programu Anders NAWA, programu dedykowanego dla polskiej diaspory narodowej na świecie, dla polskich młodych maturzystów na wszystkich kontynentach, we wszystkich państwach świata, programu, który ma zachęcać a jednocześnie wspierać finansowo tych wszystkich młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, polski paszport, polskie obywatelstwo, czy też korzystają z Karty Polaka, do tego, by kontynuowali swoją edukację na poziomie wyższym w znamienitych polskich uczelniach" - powiedział Rzymkowski.

"W tym roku na program stypendialny przeznaczamy około 30 mln zł (...). Przewidzianych jest 500 stypendiów" - poinformował wiceminister.

"Staramy się łączyć całą diasporę polską na różnych kontynentach tak, aby mogli poznać atuty i walory studiowania w Polsce, odbycia nieodpłatnego cyklu studiowania na uczelniach publicznych" - wskazał Kostecki. Mówiąc o stypendystach, podkreślił, że to "najlepsi z najlepszych". Wyjaśnił, że w przypadku naboru dla osób chcących podjąć studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie o przyznaniu stypendium decyduje konkurs świadectw, a w przypadku studiów II stopnia wyniki ze studiów I stopnia. "Ewaluacja programu pokazuje jego atrakcyjność i skuteczność" - dodał.

Podczas konferencji głos zabrali także stypendyści programu Anders NAWA.

"Program Andersa był dla mnie ogromnym wsparciem" - powiedział Tomasz Jarząbek z Włoch, student informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyznał, że to właśnie ten program wpłynął na jego decyzję o studiowaniu właśnie w Polsce. Laura Babićova z Chorwacji, studentka chemii medycznej na Uniwersytecie Warszawskim, powiedziała, że od dawna chciała przeprowadzić się do Polski, studiować tutaj i po studiach zostać, a wpływ na to miały przyjazdy co roku. "Stypendium bardzo mi ułatwiło przeprowadzkę. Czuję, że nie jestem tak bardzo uzależniona od rodziców i ich środków finansowych" - dodała. Sylwester Janowski ze Stanów Zjednoczonych, student fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, powiedział zaś, że stypendium daje mu szansę nauczyć się języka polskiego, poznać Polskę i jej kulturę.

NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) to powstała w 2017 r. rządowa agencja podlegająca ministrowi edukacji i nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Realizuje programy: Anders NAWA, Banach NAWA, Polskie Powroty.

Program Anders NAWA skierowany jest do osób z polskimi korzeniami, którzy posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju. O udział w programie mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej lub studiów I stopnia poza granicami Polski.

Dotychczas w pięciu edycjach programu - w latach 2018-2022 - przyznano 3530 stypendiów, łącznie na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie i studia II stopnia: 645 w 2018 r., 686 w 2019 r., 625 w 2020 r., 973 w 2021 r., 601 w 2022 r. Najwięcej osób przyjechało do Polski na studia z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Kazachstanu. Stypendyści programu to również obywatele Brazylii, Chorwacji, Cypru Czech, Jordanii, Mołdawii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Turkmenistanu i Włoch.

Stypendia przyznawane są wyłącznie osobom, które planują studia na uczelniach nadzorowanych przez MEiN. Stypendyści samodzielnie dokonują wyboru kierunków studiów i uczelni, na której chcą się kształcić. Uczelniami najczęściej wybieranymi są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa. Najczęściej wybierane kierunki to: zarządzanie, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia i informatyka.

W tym roku na program Anders NAWA przeznaczonych jest 29,5 mln zł. Środki te są przeznaczone zarówno dla tegorocznych stypendystów (ok. 26,3 mln zł), jak również stypendystów z poprzednich edycji kontynuujących studia (ok. 3,1 mln zł). Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 11 lipca 2023 r.