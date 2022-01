MEiN: kuratorzy zatwierdzili dotąd 5,5 tys. wyjazdów i półkolonii

Kuratorzy zatwierdzili dotąd 5,5 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie skorzysta z nich 197 tys. dzieci i młodzieży – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku dzieci i młodzieży https://wypoczynek.mein.gov.pl. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą - na 14 dni przed.

Z danych z bazy wypoczynku - stan z 21 stycznia - przekazanych PAP wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili 5,5 tys. zgłoszeń wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych. 770 zgłoszonych wypoczynków oczekuje na zatwierdzenie.

Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi 116 tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to 76,7 tys., za granicą ponad 4,4 tys. Łącznie w wypoczynku będzie uczestniczyło 197 tys. dzieci i młodzieży.

Organizatorzy w dalszym ciągu będą zgłaszać wypoczynki, które będą organizowane w późniejszych terminach, ze względu na różne terminy ferii w różnych województwach. Dwutygodniowe ferie zimowe w tym roku przewidziano w czterech terminach od 15 stycznia do 27 lutego.

Od 15 do 30 stycznia ferie mają uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

22 stycznia ferie rozpoczęli uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Odpoczywać będą do 6 lutego.

Od 29 stycznia do 13 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

Od 12 do 27 lutego ferie będą mieć uczniowie w z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu do kuratorium ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

W razie występowania nieprawidłowości już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora i domagać się ich likwidacji, powołując się na przepisy rozporządzenia. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia.

Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie wypoczynku, co stanowi gwarancję jego właściwego zorganizowania.

Również w czasie trwania wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i do innych służb porządkowych.

Zorganizowany wypoczynek feryjny - podobnie jak wypoczynek wakacyjny w 2020 i 2021 r. - ze względu na pandemię COVID-19 musi uwzględniać zalecenia zawarte w dokumencie "Wytyczne MEiN. MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022".