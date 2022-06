MEiN: kuratorzy zatwierdzili ponad 18,7 tys. wyjazdów i półkolonii

Kuratorzy zatwierdzili ponad 18,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie skorzysta z nich ponad 632,7 tys. uczniów – podało MEiN.

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku https://wypoczynek.mein.gov.pl. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą - na 14 dni przed.

Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa.

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.

Z danych z bazy wypoczynku - stan z 23 czerwca - wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili w te wakacje 18 716 zgłoszeń. Dalszych 3 082 czeka na zatwierdzenie. 876 zgłoszeń zostało przekazanych do korekty. Liczba uczestników wypoczynków organizowanego w kraju wynosi 369 113, na półkoloniach - 238 818, za granicą: 24 826.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

Szczegółowych informacji na temat organizacji wypoczynku udziela kuratorium oświaty, które również sprawuje nadzór nad jego organizacją i do którego organizator ma obowiązek zgłosić wypoczynek.

W przypadku występowania nieprawidłowości już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora wypoczynku i domagać się ich likwidacji, powołując się na przepisy rozporządzenia. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia. Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie wypoczynku, co stanowi gwarancję właściwego zorganizowania wypoczynku.

Również w czasie realizacji wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i do innych służb porządkowych.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także, odpowiednio do potrzeb, może: kontrolować wypoczynek w miejscu wypoczynku, żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku w miejscu wypoczynku, żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku po zakończeniu wypoczynku, występować do organizatora wypoczynku o informacje związane z organizacją i przebiegiem wypoczynku.

Nadzór nad organizacją wypoczynku za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Nadzór nad wypoczynkiem za granicą ze względów organizacyjno-logistycznych nie odnosi się do sprawdzenia czy obiekt, w którym będą przebywać uczestnicy spełnia wymogi przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane, ale odnosi się szczegółowo do jego organizacji.

Dla wypoczynku organizowanego za granicą wprowadzono dodatkowo obowiązek zawierania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku oraz zapewnienia, że co najmniej jedna osoba spośród kadry musi znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

W przypadku stwierdzenia, że wypoczynek jest prowadzony niezgodnie z prawem lub danymi w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty ma obowiązek podjęcia działań. Chodzi o wydanie nakazu usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku. Kurator może też wydać nakaz natychmiastowego przeniesienia uczestników wypoczynku do innego obiektu, może też wydać decyzję o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora oraz nakazaniu organizatorowi niezwłocznego zorganizowania powrotu uczestników wypoczynku do miejsca zamieszkania z rygorem natychmiastowej wykonalności.