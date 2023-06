MEiN: nie złożono wniosku o dopuszczenie podręcznika do nauczania łaciny w szkole podstawowej

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki nie wpłynęły żadne wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do nauczania języka łacińskiego w szkole podstawowej – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa resortu Adrianna Całus-Polak.

Na początku lutego br. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizacje rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dotyczących m.in. łaciny.

Zgodnie z nimi od 1 września 2023 r. język łaciński będzie mógł być nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, w liceum ogólnokształcącym i w technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

Zgodnie z polskim prawem nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy.

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego - opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Obecnie przedmiot język łaciński i kultura antyczna nauczany jest tylko w szkołach ponadpodstawowych. Od roku szkolnego 2020/2021 może być nauczany na poziomie podstawowym w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, jako przedmiot do wyboru, obok filozofii, plastyki lub muzyki. Wcześniej mógł być nauczany tylko na poziomie rozszerzonym.

Jak podało w marcu br. MEiN, język łaciński w roku szkolnym 2022/2023 nauczany jest w 179 szkołach, uczy się go ok. 9 tys. uczniów. W bazie Systemu Informacji Oświatowej jest 168 nauczycieli łaciny.