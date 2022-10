MEiN: ORPEG i Illinois State Board of Education podpisały porozumienie

ORPEG i Illinois State Board of Education podpisały porozumienie dotyczące realizacji programu Visiting International Teachers. Program umożliwia m.in. doskonalenie zawodowe polskich nauczycieli w szkołach stanu Illinois - przekazało MEiN we wtorek.

Do podpisania porozumienia doszło podczas konferencji "Nauczyciel w świecie wielojęzyczności". Podpisali je przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) oraz State Board of Education.

Jak podało MEiN, jest to kolejny etap współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie edukacji, która została zapoczątkowana w maju podczas wizyty szefa MEiN w USA. Przypomniano, że wówczas minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz dyrektor generalny Rady ds. Edukacji Stanu Illinois Ernesto Matias podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego i kierowania nauczycieli.

Jak podkreślał w czasie konferencji minister Przemysław Czarnek, porozumienie to inicjatywa władz stanu Illinois, które dostrzegły potrzebę nauczania języka polskiego wśród Polonii. Wedle statystyk, w wielu dystryktach szkolnych stanu Illinois uczniowie polskiego pochodzenia stanowią 10-20 proc. uczniów, z których zaledwie 7 proc. posługuje się językiem polskim.

"Porozumienie dotyczące programu Visiting International Teachers otwiera możliwość doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli w amerykańskim systemie edukacji, w szkołach stanu Illinois. W ramach programu będą oni m.in. prowadzili zajęcia z języka polskiego dla uczniów polskiego pochodzenia. Wyjazdy nauczycieli będą obywały się na koszt amerykańskich dystryktów szkolnych" - podało MEiN.

Odnosząc się do założeń programu szef MEiN powiedział, że będzie on wielką pomocą w upowszechnianiu języka polskiego za granicą. Podkreślał, że inicjatywa umożliwia wyjazdy polskich nauczycieli do Stanów Zjednoczonych.

"Polscy nauczyciele będą mogli od nowego roku szkolnego przebywać na wizytach w szkołach stanu Illinois, aby uczyć tamtejszą Polonię, nie tylko języka polskiego" - zaznaczył Czarnek cytowany w komunikacie resortu.

Resort podał, że realizacja programu zakłada obustronne korzyści w postaci m.in. stworzenia możliwości wymiany kadry pedagogicznej, wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego, podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie doskonalenia zawodowego, promowania lokalnych projektów dwustronnych, uczestnictwa w inicjatywach międzykulturowych, rozwijania wiedzy o kulturze wspólnej dla obu społeczności.