MEiN: ponad 7 mln zł na projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ponad 7 mln zł dofinansowania zostanie przekazane na projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) . Są to kolejne rozstrzygnięcia w modułach Uniwersalia 2.1 i 2.2 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

MEiN przekazało wyniki II rozstrzygnięcia w 12. edycji konkursu NPRH w dwóch modułach: Uniwersalia 2.1 i 2.2. W tych modułach finansowane są tłumaczenia oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej oraz wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej, w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego. Wartość dofinansowania w tej edycji konkursu to ponad 7 mln zł.

W II rozstrzygnięciu w 12. edycji konkursu modułu Uniwersalia 2.1 NPRH dofinansowanie otrzymały: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Angielska edycja monografii ,,Modalności modernizmu" (140 372,00 zł), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie monografii "Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss - Rawls - Habermas" (122 248,80 zł), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Order and Love. Concept of Divine Providence in Ancient Thought (87 114,00zł), Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk - Tłumaczenie monografii "Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia z języka polskiego na język angielski" oraz opublikowanie w wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht (68 173,00 zł).

Natomiast w drugim module NPRH najwyższe dofinansowanie otrzymały: Fundacja "Pro Futuro Theolofiae" - Tłumaczenie i opracowanie redakcyjne "Księgi o Sentencjach Piotra Lombarda" Tomasza z Akwinu (1 615 717,80 zł), Akademia Ignatianum w Krakowie - "Historiae Sinarum Imperii" i "Collectanea Historiae Sinensis" Tomasza Szpota Dunina SJ - polski wkład w badania kultury i dziejów Chin w epoce nowożytnej (1 566 263,42 zł), Fundacja "Pro Futuro Theolofiae" - Tłumaczenie "Opus philosophicotheologicum" Mikołaja z Kuzy (1 000 000,00zł), Uniwersytet Śląski w Katowicach - "Z ziemi włoskiej do Polski…" Tłumaczenie oraz edycja naukowa wraz z komparatystycznym komentarzem tetralogii reporterskiej Kazimiery Alberti (598 423,00 zł).

Jak informuje MEiN, celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa. W ramach programu wsparcie mogą otrzymać wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowania edytorskie oraz kompendia wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły "Dziedzictwo narodowe" i "Fundamenty").

Na dofinansowanie mogą liczyć także wieloletnie projekty o bezspornym aspekcie badawczym dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł "Uniwersalia 2.2").

Dodatkowo finansowanie mogą otrzymać tłumaczenia na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł "Uniwersalia 2.1").