MEiN: prawie 5 700 wycieczkom przyznano dofinansowanie w jesiennej edycji programu "Poznaj Polskę"

Prawie 5 700 wycieczkom szkolnym przyznano dofinansowanie w jesiennej edycji programu "Poznaj Polskę" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podało, że na ten cel przeznaczy ponad 47 mln zł.

Celem programu "Poznaj Polskę" jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Inicjatywa pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy - odkrywanie śladów historii, eksperymentowanie.

"W ramach inicjatywy dofinasowanie otrzyma 5 699 wycieczek szkolnych. Łączna kwota wsparcia wyniesie 47 016 692,97 zł" - podał we wtorek resort edukacji i nauki.

Nabór wniosków rozpoczął się 5 września i ma być prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Uruchamiając nabór MEiN podało, że przeznacza na ten cel 50 mln zł.

Planując wycieczkę w ramach programu, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych. W ramach "Poznaj Polskę" dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki jednodniowe - do 5 tys. zł, dwudniowe - do 10 tys. zł i trzydniowe - do 15 tys. zł.

Do wymaganego 20 proc. wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

W 2021 r. w ramach programu zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych. Łącznie wzięło w nich udział 215 tys. uczniów.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji programu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske.