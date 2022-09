MEiN przeznaczy w roku szkolnym 2022: 2023 50 mln zł na dofinasowanie programu "Poznaj Polskę"

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu "Poznaj Polskę". Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 50 mln zł – przekazał w piątek resort.

Nabór, jak poinformowano, ruszy 5 września o godz. 11.

MEiN podało, że planując wycieczkę w ramach programu, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych.

W ramach "Poznaj Polskę" dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki jednodniowe - do 5 tys. zł, dwudniowe - do 10 tys. zł i trzydniowe - do 15 tys. zł.