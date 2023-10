MEiN: W ramach programu "Strzelnica w powiecie" powstało ponad 150 strzelnic, w większości wirtualnych

W ramach programu "Strzelnica w powiecie" do wiosny br. powstało ponad 150 strzelnic, z których zdecydowana większość do strzelnice wirtualne - poinformowano PAP w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Z tych strzelnic mogą lub będą mogły również korzystać szkoły - podaje MEiN.

1 września 2022 r. w życie weszły zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzono nowe treści nauczania m.in. szkolenie strzeleckie. W szkołach podstawowych jest to teoria bezpiecznego obchodzenia się z bronią, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych szkolenie obejmuje podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich takich, jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe. Szkoły, które na terenie swojego powiatu nie mają obecnie dostępu do strzelnic nie muszą realizować ćwiczeń praktycznych w tym zakresie. Obowiązek prowadzenia szkoleń strzeleckich będzie dotyczył wszystkich szkół dopiero od kolejnego roku szkolnego tj. 2024/2025.

"Zajęcia mogą być realizowane przy użyciu środków własnych szkoły, jak również przez wykorzystanie strzelnic, strzelnic wirtualnych i laserowych znajdujących się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego (np. strzelnice zorganizowane w ramach ogłaszanych od 2019 r. konkursów ofert Ministra Obrony Narodowej +Strzelnica w powiecie+), jak również poprzez wykorzystanie strzelnic, strzelnic wirtualnych i laserowych znajdujących się w posiadaniu innych podmiotów" - poinformowano PAP w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

MEiN przekazało, że w ramach programu "Strzelnica w Powiecie" do wiosny br. powstało ponad 150 strzelnic, z których zdecydowana większość - 138 - do strzelnice wirtualne. "Z tych strzelnic mogą/będą mogły również korzystać szkoły z okolicznych powiatów. Program Ministra Obrony Narodowej jest kontynuowany, co w perspektywie roku szkolnego 2024/2025 powinno zapewnić wystarczający dostęp do strzelnic wszystkim szkołom ponadpodstawowym" - zaznacza MEiN.

"Ponadto, podstawa programowa wskazuje na ewentualną współpracę szkół w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, w tym, w zakresie praktycznych zajęć strzeleckich, z podmiotami, które dysponują odpowiednimi strzelnicami np. kluby sportowe, jednostki policji, wojska (na zasadzie porozumień)" - dodano.

Resort edukacji i nauki wyjaśnia, że "jeśli chodzi o dane dotyczące tego w ilu szkołach ponadpodstawowych nadal nie ma zajęć praktycznych to nie zbieramy takich danych, ponieważ przepisy przewidują okres przejściowy dla szkół /organów prowadzących na wdrożenie tego rozwiązania".

Wprowadzone od 1 września 2022 r. nowe treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa obejmują: reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia); zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej; w przypadku szkoły podstawowej wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego; w przypadku szkół ponadpodstawowych wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego.