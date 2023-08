MEiN zachęca szkoły ponadpodstawowe do udziału w badaniu dot. infrastruktury informatycznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca szkoły ponadpodstawowe do wypełniania ankiet dotyczących posiadanej infrastruktury informatycznej. Jak wyjaśnia resort zebrane w ten sposób informacje pomogą przygotować program Wirtualne Laboratoria Przyszłości.

"Przed nami kolejny etap unowocześniania polskiej szkoły - Wirtualne Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa, która zapewni szkołom m.in. dostęp do najnowocześniejszego, profesjonalnego oprogramowania oraz dużych mocy obliczeniowych. Aby projekt jak najlepiej odpowiadał potrzebom uczniów i nauczycieli, zachęcamy dyrektorów do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu infrastruktury informatycznej" - informuje MEiN.

Ankietę dotycząca stanu infrastruktury informatycznej w szkołach ponadpodstawowych przygotował Instytut Badań Edukacyjnych. Znalazły się w niej m.in. pytania o rodzaj dostępu do internetu, przepustowość łącza internetowego czy liczbę komputerów. W badaniu pojawiają się ponadto kwestie związane z zainstalowanymi systemami operacyjnymi i programami naukowo-technicznymi. Eksperci pytają także o doświadczenia pracowników szkoły z pracą w chmurze obliczeniowej. Zbieranie informacji potrwa do 25 sierpnia 2023 r.

"Dzięki pozyskanym informacjom zaplanujemy działania, które pozwolą wprowadzić do szkół naukę obsługi oprogramowania naukowo-technicznego oraz udostępniać placówkom komputery o dużej mocy obliczeniowej w chmurze, umożliwiające wydajną i komfortową naukę" - podaje resort.

Informacje na temat badania i link do ankiety są dostępne na stronie internetowej MEiN.

Dodatkowe informacje na temat Wirtualnych Laboratoriów Przyszłości można uzyskać mailowo: pomoc.edukacja.gov@ibe.edu.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 1202430.