MEiN zaprasza na bezpłatne pokazy filmu "Kartka z Powstania"

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza 1 sierpnia, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na bezpłatne pokazy filmu fabularnego "Kartka z Powstania". Pokazy odbędą się w gmachu MEiN przy ulicy Wspólnej 1/3.

"Kartka z Powstania" to fabularyzowane widowisko historyczne zrealizowane w technologii wirtualnej rzeczywistości. Opowiada autentyczną historię jednego z powstańców warszawskich, kpt. Władysława Sieroszewskiego "Sabały". Dzięki słuchawkom i specjalnym goglom widzowie będą mogli poznać realia powstańczej Warszawy. Reżyserem filmu jest Tomasz Dobosz.

Film będzie prezentowany w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy ul. Wspólnej 1/3 w poniedziałek, 1 sierpnia, od godziny 14.30. Zaplanowano sześć seansów. Każdy seans potrwa ok. 30 minut (dezynfekcja i podłączenie sprzętu, projekcja filmu). Może w nim uczestniczyć 30 osób. Po trzech seansach zaplanowana jest przerwa techniczna. Ostatni pokaz rozpocznie się o godz. 17:30.

Zapisy na bezpłatne pokazy filmu prowadzone są za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.