Meloni: Będziemy dalej udzielać wsparcia Ukrainie

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w sobotę w Rzymie, że jej kraj będzie dalej udzielał pełnego wsparcia Ukrainie, także militarnego. "Stawiamy na zwycięstwo Ukrainy" - dodała.

Szefowa włoskiego rządu podkreśliła po 70 minutach rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim: "Włochy pokazały faktami swoje pełne wsparcie" w obliczu "brutalnej i niesprawiedliwej rosyjskiej agresji" i będą go dalej udzielać.

"Przyszłość Ukrainy to przyszłość pokoju i wolności"- mówiła przedstawicielom mediów na wspólnym briefingu z prezydentem Zełenskim.

Giorgia Meloni zaznaczyła, że należy wykluczyć wszelką kapitulację Ukrainy, bo byłaby ona - ostrzegła - niebezpieczna dla narodów Europy.

"Będziemy dalej udzielać wsparcia, także militarnego, aby Ukraina mogła przystąpić do negocjacji z mocnym stanowiskiem. To jest ważne, bo do pokoju nie można dojść postawą kapitulacji" - oświadczyła.

Premier potwierdziła, że jej kraj popiera decyzję o statusie kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy.