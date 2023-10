Mentzen: referendum jest PiS-owskim wytrychem, żeby więcej pieniędzy włożyć w kampanię

To referendum to jest farsa. Jeżeli powinno być jakieś referendum, to w sprawie tego, czy my chcemy zmienić traktat UE, czy nie, a nie w sprawie płotu czy historii sprzed 10 lat - powiedział we wtorek lider Konfederacji Sławomir Mentzen w Polsat News.

"Dla mnie to referendum jest kompletnie nieistotne"

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji stwierdził we wtorek (10 października) w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News że nie wie, czy weźmie udział w referendum.

- To referendum to jest farsa. Pyta się nas na przykład o płot na granicy, gdzie wszyscy doskonale wiedzą, że ten płot powinien tam stać, a nie pyta się nas o naprawdę ważne rzeczy. Unia Europejska w tym momencie zajęła się renegocjacją traktatów tworzących UE, chce się Polsce zabrać prawo weta, przenieść na UE kompetencje w sprawie migracji, podatków, polityki zagranicznej, leśnictwa - powiedział Mentzen.

- Jeżeli powinno być jakieś referendum, to w sprawie tego, czy my chcemy zmienić traktat UE, czy nie, a nie w sprawie płotu czy historii sprzed 10 lat - dodał.

- Naprawdę nie uważam tego referendum za istotną sprawę. Wszystkim sympatykom Konfederacji mówię: róbcie w tej sprawie, co chcecie, bo to nie ma żadnego znaczenia. To referendum jest PiS-owskim wytrychem po to, żeby więcej pieniędzy włożyć w kampanię wyborczą, oraz po to, żeby zwiększyć frekwencję i pokazać, które tematy najlepiej polaryzują na linii PiS-PO. Nie jestem częścią tego sporu, nie jestem ani za PiS-em, ani za Platformą, dla mnie to referendum jest kompletnie nieistotne - przyznał.

Lider Konfederacji wypowiedział się również odnośnie konfliktu Izrael - Palestyna. - Nie mieszajmy się w ten spór, niezależnie po czyjej stronie w tym sporze staniemy, będziemy musieli się potem podpisywać pod zbrodniami wojennymi - powiedział.

"Nie chcemy, aby PiS dalej rządził, ani nie chcemy, by Tusk znowu rządził"

Zapytany o to, z kim Konfederacja wejdzie w koalicję, aby móc wejść do rządu, Mentzen odparł: - Nie chcemy, aby PiS dalej rządził, ani nie chcemy, by Tusk znowu rządził. Czekamy, zobaczymy, jakie będą wyniki, i wtedy zobaczymy, co jest na stole i zaczniemy się zastanawiać - co z tym zrobić - stwierdził.

Pytany o ideę zlikwidowania płacy minimalnej odpowiedział, że "płaca minimalna wynika z Konstytucji, więc musi zostać. Natomiast oczywiście, powinna zostać zróżnicowana geograficznie, mamy np. województwo wielkopolskie, gdzie bezrobocie wynosi 2,8 procent, jest strasznie niskie".

- Ale mamy też np. Podkarpacie, gdzie tam wynosi 8,8 proc. Jeżeli płaca minimalna dalej będzie rosła w tym samym tempie, to w biedniejszych obszarach Polski pojawi się bezrobocie, ludzie tam po prostu nie będą mieli pracy. Tak wysoka płaca minimalna w biedniejszych obszarach przyczynia się do bezrobocia i zbyt dużego spłaszczenia wynagrodzeń - uważa Mentzen.

Sławomir Mentzen jest "jedynką" Konfederacji w Warszawie.