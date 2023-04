Meteorolog IMGW: na wschodzie lany poniedziałek prosto z nieba

We wschodniej części kraju lany poniedziałek prosto z nieba, na zachodzie raczej bez deszczu. Nieznacznie cieplej niż w niedzielę – przewiduje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W wielkanocny poniedziałek na większym obszarze kraju utrzymają się maksymalne wartości temperatury z niedzieli, a nawet je nieznacznie przekroczą. Od zachodu zacznie powoli wkraczać cieplejsze i bardziej suche powietrze" - prognozuje Walijewski.

"Zapowiada się całkiem przyjemny dzień, na Ziemi Lubuskiej ok. 14 stopni, w pozostałej części Polski od 10 do 11 stopni. 10 stopni wskażą termometry nawet nad morzem" - wyjaśnia.

Ocenia, że "lany poniedziałek z nieba na pewno we wschodniej części kraju, w zachodniej deszczu nie powinno być, a jeżeli już, to symbolicznie".

Walijewski ma też dobrą informację dla powracających ze świąt do domów. "Dodatnie temperatury, brak przymrozków oznaczają, że nie będzie oblodzenia nawierzchni dróg" - mówi.

Przyznaje, że tegorocznym Świętom Wielkanocnym daleko do tych z 2000 r., kiedy w Zachodniopomorskiem zanotowano prawie 30 stopni Celsjusza. Ale z drugiej strony należy się cieszyć, że nie nastąpiła powtórka z 2013 r., kiedy w całym kraju spadło ok. 15 cm śniegu, a w Europie zachodniej doszło do paraliżu transportu.