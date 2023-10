Metropolita gdański: święci byli tacy jak my, byli jak każdy z nas

Święci byli tacy jak my, byli jak każdy z nas. Ze swoimi słabościami, ale przede wszystkim ze swoją otwartością na Boga, na to, co Boże, na to, co od Boga pochodzi - powiedział we wtorek metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC.

We wtorek wieczorem w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku odbyło się wydarzenie pn. "Holly Wins - Każdy Może Być Świętym". W trakcie spotkania stanowiącego alternatywę dla Halloween odbyły się m.in. konferencja o świętości, pantomima ewangelizacyjna oraz procesja z relikwiami.

"Holly Wins, to wydarzenie, które ma nam przedstawiać świętych - tych, którzy są w niebie, tych, którzy dodają nam sił. Oni wszyscy pokazują nam, że święty zwycięża. Chcemy wypraszać dla nas łaski, których potrzebujemy" - powiedział w rozmowie z PAP wikariusz katedralny ks. Daniel Budziński.

"Chcemy pokazać wszystkim tu zgromadzonym, że życie to jest coś więcej niż jego materialna część. Że jest też ta duchowa część, o którą również trzeba zadbać" - dodał.

Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda podkreślił, że kiedy mówimy o świętych i świętości, stawiamy sobie pytanie, kim są święci.

"Święci byli tacy jak my, byli jak każdy z nas. Ze swoimi słabościami, ale przede wszystkim ze swoją otwartością na Boga, na to, co Boże, na to, co od Boga pochodzi. Ci święci są dla nas jednocześnie zaproszeniem do tego, aby przeżywać świętość każdego dnia. Przeżywać ją ze spokojem, ale przede wszystkim z sercem otwartym dla Boga" - zaznaczył.

W ocenie uczestnika wtorkowego wydarzenia, Jacka, Holly Wins jest ciekawą propozycją dla ludzi młodych.

"Cieszę się, że mogę tutaj być. Mam nadzieję, że uda mi się spotkać bratnią duszę i przeżyć to wydarzenie wspólnotowo, ale przede wszystkim z Panem Bogiem. Wiara polega na relacji, więc mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie dla mnie owocny" - powiedział.

"Myślę, że uczestników przyciąga z jednej strony nasza tradycja, a z drugiej strony młodzieżowa forma tego wydarzenia" - dodał.