Metropolita Lusaki: chcemy widzieć wiarę misjonarzy, która zakorzeniona jest w Bogu, a nie w mass mediach

Chcemy widzieć wiarę misjonarzy, która zakorzeniona jest w Bogu, w Jego Słowie, a nie w mass mediach, smartfonach, telewizjach czy w gazetach – powiedział metropolita Lusaki (stolicy Zambii) abp Alick Banda. W tym roku do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowuje się 10 osób.

Nowy rok w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie rozpoczęło we wrześniu br. 10 osób. W gronie tym są cztery siostry zakonne, pięciu kapłanów i jedna osoba świecka. Z tego 6 osób wyjedzie do Ameryki Łacińskiej - m.in. na Kubę, czy do Boliwii, trzy do Afryki, w tym np. do Burundi i jedna na Jamajkę.

"Ewangelizacja wymaga od misjonarza uważnego słuchania, cierpliwości wręcz zachwytu nad darami Ducha Świętego, który obecny jest także w kulturach misyjnych" - powiedział przewodniczący Komisji KEP ds. misji bp Jan Piotrowski, który sam w latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga, a w latach 1997-1998 i 1999-2000 pracował, jako duszpasterz w parafii Santa Maria de Huachipa na przedmieściach Limy w Peru.

Zwrócił uwagę, że misje są sprawą wiary i dotyczą każdego ochrzczonego, ponieważ każdy uczeń Jezusa, zaproszony jest przez Zbawiciela do dawania świadectwa swoje wiary.

Jako przykład człowieka, który swoim życiem wyprzedził sobór watykański II, biskup Piotrowski wskazał postać kanonizowanego w br. roku św. brat Karola de Foucauld, francuskiego wicehrabiego ze Strasburga i byłego oficera armii francuskiej - żyjącego w latach 1858-1916, który stał się badaczem Maroka, i jako kapłan żył wśród nomadów w Afryce Północnej.

"On intuicyjnie wyczuwał, że Duch Święty obecny jest w kulturach ewangelizowanych. Tę prawdę potwierdził sobór watykański II" - powiedział hierarcha. "To, wymaga od misjonarza uważnego słuchania i cierpliwości" - wskazał.

"Tylko rewolucjoniści są niecierpliwi, stąd marsze, wyzwiska, przekleństwa, burzenie tego, co zostało wybudowane. Tymczasem misjonarz postępuje odwrotnie. Uzbrojony ewangelicznym duchem i praktyką życia błogosławieństwami nawet w najtrudniejszych okolicznościach posługi będzie +solą ziemi+ i +światłem świata+" - podkreślił przewodniczący komisji KEP ds. misji.

Nawiązując do tegorocznego papieskiego orędzia misyjnego, bp Piotrowski powiedział, że uczeń Jezusa wezwany jest nie tylko "by dawać świadectwo, ale przede wszystkim być świadkiem Chrystusa".

W ciągu roku Centrum Formacji Misyjnej odwiedzają nie tylko misjonarze, ale również biskupi krajów, w których posługują misjonarze z Polski. Jednym z nich był w ostatnich dniach metropolita Lusaki (stolicy Zambii) abp Alick Banda.

Jak zaznaczył, "chcemy na misjach widzieć wiarę misjonarzy, która zakorzeniona jest w Bogu, w Jego Słowie, a nie w mass mediach, smartfonach, telewizjach czy w gazetach". "Chodzi o to doświadczenie wiary, które doprowadza człowieka do decyzji opuszczenia najbliższych i wyjazdu na misje" - wyjaśnił abp Alick Banda.

Powiedział, że na misjach ludzie oczekują także od misjonarzy, aby "celebrowali wiarę w liturgii, a także poza nią - w sakramentach i sakramentaliach (znaki, które wskazują na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła np. błogosławieństwo, konsekracja osób, posypanie popiołem, egzorcyzmy - PAP)".

W ocenie metropolity Lusaki ważne jest również dzielenie się przez misjonarzy swoim osobistym doświadczeniem wiary w katechezie.

Abp Banda wyjaśnił, że autentyczna wiara wyraża się w trosce o całego człowieka, a więc zarówno o jego wymiar duchowy, jak i materialny.

Podkreślił, że trzeba "żyć Ewangelią w dobroczynności". Jako przykład podał - siostry, które pracują w szpitalach, szkołach czy misjonarzy docierających do tych, którzy żyją na tzw. peryferiach, a więc są najbiedniejszymi z biednych.

Przez dziewięć miesięcy przyszli misjonarze będą uczyć się języka obcego, w zależności od grupy: francuskiego, hiszpańskiego lub angielskiego, niezbędnego w duszpasterstwie, katechezie, posłudze wśród chorych i w szkołach. Poza formacją duchową będą mieli także zajęcia z misjologii, medycyny tropikalnej oraz kulturoznawstwa.

Powołane przez Konferencję Episkopatu Polski, Centrum Formacji Misyjnej (CFM) w Warszawie działa od 38 lat. W tym czasie formację przeszło w nim 1085 osób, wśród których byli kapłani, osoby zakonne i świeccy.

Dziewięciomiesięczne przygotowanie w CFM uwieńczone jest wręczeniem przez nuncjusza apostolskiego w Polsce krzyży misyjnych w czasie uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. Następnie ma miejsce posłanie misyjne - w przypadku kapłanów i osób świeckich są one w diecezji, a jeśli chodzi o członków zakonów czy zgromadzeń zakonnych - wewnątrz własnej wspólnoty.

Zgodnie z danymi komisji ds. misji w 99 krajach misyjnych posługuje 1800 misjonarzy i misjonarek z Polski. W gronie tym jest 285 księży diecezjalnych, 847 zakonników, 629 sióstr zakonnych i 39 misjonarzy świeckich. Najwięcej misjonarzy z Polski pracuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 727. W gronie tym jest 156 księży diecezjalnych, 377 zakonników, 176 sióstr zakonnych i 18 osób świeckich. Najwięcej jest w takich krajach, jak: Brazylia - 220, Boliwia - 118, Argentyna - 110, Peru - 55 i Paragwaj - 37.

W Afryce i na Madagaskarze posługuje 695 misjonarzy z Polski, w tym 71 księży diecezjalnych, 281 zakonników, 329 sióstr zakonnych i 14 osób świeckich. Najwięcej posługuje w Kamerunie - 109, Zambii - 66, Tanzanii - 55, Madagaskarze - 44, Republice Południowej Afryki - 36, Republice Centralnej Afryki - 35 i w Rwandzie - 29.

W Azji jest 301 polskich misjonarzy, w tym 43 księży diecezjalnych, 136 zakonników, 117 sióstr zakonnych i 5 osób świeckich. Od wielu lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie - 99 osób, na Filipinach - 28, w Japonii - 27, Uzbekistanie - 15 i na Tajwanie - 14.

W Oceanii pracuje 62 misjonarzy, w tym 11 księży diecezjalnych, 43 zakonników, 7 sióstr zakonnych i jedna osoba świecka. Wszystkie te osoby pracują w Papui Nowej Gwinei.

W Ameryce Północnej pracuje 15 misjonarzy, w tym 4 księży diecezjalnych, 10 zakonników i jedna osoba świecka. W Kanadzie pracuje 9 misjonarzy, na Alasce - 4 i na Bermudach - 2.

