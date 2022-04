Metropolita poznański: cóż może być ważniejszego niż to, że nasz Zbawiciel żyje

Prawda o tym, że Jezus żyje także dzisiaj należy do prawd najważniejszych, o której powinien wiedzieć każdy człowiek żyjący na ziemi; cóż może ważniejszego niż to, że nasz Zbawiciel żyje – powiedział podczas liturgii Wigilii Paschalnej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha podkreślił podczas homilii wygłoszonej w poznańskiej katedrze, że współczesny chrześcijanin potrzebuje ciągłego przypominania historycznej prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.

"Każdy z nas potrzebuje przypominania faktu zmartwychwstania oraz nauki Zbawiciela, dlatego nie powinniśmy się irytować, że w kościołach słyszymy +jedno i to samo+, że musimy po raz enty słuchać znanych nam fragmentów Ewangelii" - powiedział abp Gądecki.

Jak dodał, każdy potrzebuje też "cierpliwego wyjaśniania prawd wiary".

"Trzeba przyjąć, że wielu wierzących nie rozumie wszystkiego, w co wierzy, dlatego należy każdemu cierpliwie tłumaczyć, wyjaśniać i przypominać prawdy katolickiej wiary. Trzeba cierpliwie wyjaśniać, że zmartwychwstanie Chrystusa było przejściem do nowej formy życia duchowo-cielesnego, do życia po śmierci z ciałem duchowym, i że podobnie będzie w przyszłości z każdym z nas" - powiedział.

Abp Gądecki zauważył, że "naprawdę niewielu chrześcijan uświadamia sobie, że Chrystusowe i ich samych zmartwychwstanie nie dotyczy duszy, lecz ciała".

"Prawda o tym, że Jezus żyje także dzisiaj należy do prawd najważniejszych, o której powinien wiedzieć każdy człowiek żyjący na ziemi. Cóż bowiem może być dla nas ważniejszego niż to, że nasz Zbawiciel żyje, a więc nie jest jednym z wielu bohaterów z przeszłości, jacy odeszli przez śmierć do wieczności. Chrystus nie jest jednym z tych, którzy żyli kiedyś. Jest tym, który żyje blisko każdego z nas, jako nieśmiertelny Bóg i zmartwychwstały człowiek" - powiedział.

W trakcie homilii metropolita poznański nawiązał też do dramatu ogarniętej wojną Ukrainy.

"+Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie+ - to jest centralne zdanie, jakie przeżywamy dzisiejszej Wielkiej Nocy. W tych dniach, gdy - z uwagi na wojnę - śmierć ponownie zagląda nam w oczy, te słowa są światłem w ciemności. Zamiast przeklinać ciemności, lepiej uchwycić się tego światła" - powiedział.

W czasie Wigilii Paschalnej trzy osoby przyjęły w poznańskiej katedrze sakramenty chrztu i bierzmowania.

"Na mocy chrztu świętego staniecie się członkami Kościoła przeznaczonymi do tego, aby stać się błogosławieństwem dla ludzi. Bądźcie wierni Chrystusowi, który Was wybrał i powierzcie Mu całe swoje życie" - powiedział do nich metropolita poznański.