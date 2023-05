Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa

50 lat temu 23-letni wówczas Kazimierz Nycz otrzymał z rąk bp. Juliana Groblickiego święcenia kapłańskie. W wieku 38 lat otrzymał sakrę biskupią. Dziś jest jedynym polskim kardynałem pełniącym funkcję metropolity.

Rzecznik Archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński powiedział PAP, że obecny metropolita warszawski został księdzem bardzo wcześnie, mając 23 lata. "Zgodnie z prawem kanonicznym musiał dostać dyspensę, by w tym wieku otrzymać święcenia kapłańskie" - wyjaśnił.

Dodał, że kard. Nycz bardzo młodo otrzymał również sakrę biskupią - miał wówczas 38 lat. "Tak młodo nie przyjął sakry żaden inny polski żyjący hierarcha. Kościół od razu rozpoznał w nim człowieka odpowiedzialnego, od którego można wiele wymagać" - ocenił.

Przypomniał, że kard. Nycz jest obecnie jedynym polskim purpuratem pełniącym jednocześnie funkcję metropolity. "Kapłaństwo jest dla niego przede wszystkim służbą człowiekowi, za którą ponosi odpowiedzialność" - podkreślił.

Rzecznik archidiecezji warszawskiej poinformował, że choć złoty jubileusz kapłaństwa jest bardzo ważnym wydarzeniem, kard. Nycz podjął decyzję, iż obchody będą miały charakter ściśle prywatny.

Ks. Śliwiński podkreślił, że jako szef kard. Nycz "daje pracownikom pole do działania, nie gasi inicjatyw podejmowanych przez współpracowników i wkracza dopiero wtedy - i tylko wtedy - kiedy sytuacja rzeczywiście tego wymaga" - ocenił.

Dodał, że kiedy kardynał dowiaduje się, że ktoś z otoczenia potrzebuje pomocy, od razu stara się pomóc, a jednocześnie robi to w sposób dyskretny i bez rozgłosu.

Przypomniał, że kard. Nycz od 16 lat pełni urząd metropolity warszawskiego. "Sądzę, że najważniejszymi zadaniami, przed jakimi stanął w tym okresie, było m.in. ukończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej czy doprowadzenie do końca procesów beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki i kard. Stefana Wyszyńskiego" - zaznaczył.

Zaznaczył, że najważniejszym rysem posługi pasterskiej metropolity warszawskiego jest "wspieranie aktywności świeckich w parafiach i wspólnotach archidiecezji". "Kard. Nycz zwrócił uwagę na ten aspekt nie dopiero teraz, przy okazji synodu o synodalności, ale dużo wcześniej. Mówił o tym od początku swojej posługi metropolity warszawskiego, pouczając o tym księży. Jest w tym wiernym uczniem Jana Pawła II, na którego adhortację +Christifideles laici+ często się powołuje" - zaznaczył.

Jak wskazał, kolejnym rysem posługi kardynała jest wielka dbałość o podległych mu księży. "Kiedy kard. Nycz pojawił się w archidiecezji jako nowy metropolita - doskonale pamiętam ten moment - okazało się, że wszystkich księży zna z imienia i nazwiska. I do tej pory tak jest. To nie jest udawane. On naprawdę troszczy się o posługę kapłańską, którą traktuje bardzo personalistycznie" - mówił.

Ks. Śliwiński podkreślił, że kard. Nycz przywiązuje również wielką wagę do obecności w archidiecezji wspólnot i ruchów gromadzących katolików świeckich.

"Kardynał wie, że wspólnoty są przyszłością Kościoła, bo są w stanie przyciągnąć wiernych świeckich i harmonijnie łączą dwa światy - duchownych i świeckich, którzy w ramach wspólnot mogą wzajemnie się poznawać" - zastrzegł.

Jak wyjaśnił, kard. Nycz dopinguje proboszczów, by włączać członków takich wspólnot jak Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym czy Domowy Kościół do życia parafialnego, by ich członkowie na przykład prowadzili w parafiach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Zdaniem duchownego, kard. Nycz jest dla archidiecezji warszawskiej także po prostu "dobrym gospodarzem".

Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W 1967 r. wstąpił do seminarium w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał sześć lat później. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w Jaworznie-Szczakowej, a następnie w Raciborowicach.

Po studiach pracował w wydziale katechetycznym krakowskiej kurii. Przez sześć lat wykładał katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego.

Rok później Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym w Krakowie. Jego dewizą są słowa "Ex hominibus, pro hominibus" (Z ludu i dla ludu). Podczas pielgrzymek papieża Jana Pawła II do ojczyzny organizował trzy ostatnie pobyty Ojca Świętego w Polsce.

W latach 2004-2007 kierował diecezją koszalińsko-kołobrzeską. Arcybiskupem metropolitą warszawskim został mianowany przez papieża Benedykta XVI 3 marca 2007 r.

Biret kardynalski abp Kazimierz Nycz odebrał z rąk papieża Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie. Jest jednym z trzech polskich purpuratów, ale jako jedyny wciąż pełni funkcję metropolity - kard. Stanisław Dziwisz z racji podeszłego wieku przestał pełnić urząd metropolity krakowskiego w 2016 r., a kard. Stanisław Ryłko pracuje w Watykanie.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Nycz był przewodniczącym komisji wychowania, która w 2001 r. zatwierdziła podstawę programową katechezy i program nauczania religii. Jako biskup koszalińsko-kołobrzeski wprowadził przy parafiach katechezę pozaszkolną w małych grupach w ramach przygotowania młodzieży do bierzmowania.

Od 2009 r. do czerwca 2019 r., przez dwie pięcioletnie kadencje kard. Nycz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej Episkopatu Polski. Przez to był mocno zaangażowany w rozmowy z rządem na temat likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym.

Kard. Nycz jest również od grudnia 2004 r. członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec oraz członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, przewodniczy też Radzie Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

W latach 1999-2009 przewodniczył Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. Pod jego kierunkiem zostały opracowane: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce i Program nauczania religii, zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 r.

W 2007 roku został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce niemających własnego biskupa. Od 2013 r. jest także wielkim przeorem zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobców).

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. decyzją papieża Franciszka był administratorem apostolskim sede plena diecezji płockiej na czas prawnej nieobecności w diecezji biskupa płockiego.

Kard. Nycz jest również członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a od 2014 r. także członkiem Papieskiej Rady Kultury.

Z jego inicjatywy ustanowiony został Ogólnopolski Dzień Dziękczynienia, który od 2008 r. jest obchodzony co roku w każdą pierwszą niedzielę czerwca.