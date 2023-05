MF: Dziś ostatni dzień na rozliczenie PIT (komunikat)

- Ministerstwo Finansów informuje:

- Dziś mija termin na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2022 r.

- Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej.

- Podatnicy złożyli już rekordową liczbę około 7,3 mln zeznań w usłudze Twój e-PIT. W sumie wpłynęło około 14,5 mln deklaracji.

- Dzięki reformie Niskich Podatków tegoroczne rozliczenie PIT przyniesie podatnikom rekordowe zwroty. To przede wszystkim efekt obniżki stawki podatku z 17 do 12 proc., podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys., a także wprowadzonych ulg dla rodzin, samotnych rodziców, osób powracających z zagranicy czy seniorów.

- Zadbaliśmy też o interes OPP, które od tego roku otrzymują 1,5 proc. podatku, zamiast 1 proc.

Warto skorzystać z najwygodniejszej formy rozliczenia - usługi Twój e-PIT. Podatnicy złożyli w ten sposób już około 7,3 mln deklaracji. Zachęcamy do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia zeznania PIT, zanim zostanie ono automatycznie zaakceptowane w usłudze. W przygotowanym zeznaniu można jeszcze uwzględnić przysługujące odliczenia, skorzystać z ulg, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku.

Twój e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi.

Automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT

Do 2 maja 2023 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

O północy 3 maja 2023 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Przewidujemy, że potrwa ona do 10 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.

System e-Deklaracje

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Mogą to zrobić w systemie e-Deklaracje. Poprzez e-Deklaracje mogą również rozliczać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Zeznania papierowe

Formularze PIT można też składać w formie papierowej w urzędach skarbowych. W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Korekta zeznania

Gdyby okazało się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT - po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań, tj. od 10 maja br., system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.

W usłudze Twój e-PIT istnieje możliwość korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie. Składając korektę można zmienić w zeznaniu m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy 1,5 proc. podatku (informacje w zakresie OPP można skorygować jedynie w korekcie złożonej do końca maja 2023 r.). Należy przy tym pamiętać, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 2 maja stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Rekordowe zwroty z PIT

Skutkiem obniżki podatków i rozwiązań wprowadzonych w ramach Niskich Podatków są rekordowe zwroty pieniędzy przy rozliczaniu PIT za 2022 rok. Zwroty te wynikają m.in. z:

- niższej 12 proc. stawki podatku - oddajemy mniejszą część swoich dochodów,

- wysokiej "kwoty wolnej" czyli kwoty, od której nie płacimy w ogóle podatku,

- wyższego progu podatkowego - możemy zarobić więcej niż w poprzednich latach a i tak zapłacimy niższą stawkę podatku.

Zwroty podatku to także efekt wprowadzenia wielu udogodnień takich jak:

- Ulga dla rodzin 4+ (czyli ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci). Dzięki niej przychody do kwoty 85 528 zł u każdego rodzica, w tym zastępczego oraz opiekuna prawnego, z którym dzieci mieszkały, są całkowicie zwolnione z podatku PIT. Ulga dotyczy przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia, pozarolniczej działalności gospodarczej i zasiłków macierzyńskich - można z niej skorzystać w trakcie roku lub przy rocznym rozliczeniu.

- Preferencje dla samotnych rodziców. Dzięki zwiększeniu kwoty wolnej rodzic samotnie wychowujący dziecko nie płaci podatku do 60 tys. zł.

- Ulga dla pracujących seniorów. Dzięki niej kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia, którzy nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej lub świadczeń równorzędnych, są zwolnieni z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Ulga dotyczy przychodów z pracy etatowej, działalności gospodarczej, umów zlecenia, a także zasiłków macierzyńskich.

- Ulga dla osób powracających z zagranicy. Dzięki niej osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, posiadają polska rezydencję podatkową oraz posiadają obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego kraju członkowskiego UE lub EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Ulga dotyczy przychodów z pracy etatowej, działalności gospodarczej, umów zlecenia, a także zasiłków macierzyńskich.

- Zerowy PIT dla młodych. 1 sierpnia 2019 r. zaczął obowiązywać zerowy PIT dla młodych. Zwolnione z PIT zostały przychody z pracy i ze zlecenia, a od 1 stycznia 2021 r. również z praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od 2022 r. zwolnienie dotyczy również zasiłków macierzyńskich. Z tego tytułu w kieszeni młodych Polaków zostaje 2,5 mld zł rocznie.

1,5 proc. podatku dla OPP

W ramach Niskich podatków zabezpieczony został interes organizacji pożytku publicznego, które teraz otrzymywać będą 1,5 proc. podatku, zamiast 1 proc. Podatek przestali płacić ci, którzy zarabiają stosunkowo niewiele, więc ich odpisy nie były wysokie. Jednocześnie wysokość odpisu wzrosła o połowę - do 1,5 proc. W efekcie szacujemy, że dochody OPP nie tylko nie zmaleją, ale wręcz wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o ok. 210 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.