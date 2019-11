MF o zawiadomieniu ws. Banasia: To dane objęte tajemnicą informacji finansowej

To dane objęte tajemnicą informacji finansowej - tak resort finansów komentuje przekazanie prokuraturze zawiadomienia, które może łączyć się z postępowaniem dotyczącym domniemanego zaniżania podatków przez Mariana Banasia. Zawiadomienie skierował Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi , z zawiadomienia posłów opozycji ws. domniemanego zaniżania podatków przez Mariana Banasia, postępowanie sprawdzające.

Do ww. prokuratury wpłynęło zawiadomienie z resortu finansów, pochodzące od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, które również zostało włączone do przedmiotowego postępowania.

To zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa łączy się podmiotowo i przedmiotowo z tym postępowaniem - m.in. stwierdził Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku



Chodzi o postępowanie sprawdzające prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku, z zawiadomienia posłów opozycji ws. domniemanego zaniżania podatków przez Mariana Banasia. We wtorek 26 listopada przesłuchany został w charakterze świadka - osoby składającej zawiadomienie poseł Koalicji Obywatelskiej, rzecznik PO Jan Grabiec. Na razie nie ma decyzji, czy wszczęte będzie śledztwo w tej sprawie, prokuratura wciąż zbiera i analizuje materiały.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prok. Paweł Sawoń poinformował 26 listopada PAP, że w poniedziałek wpłynęło do tej prokuratury zawiadomienie z resortu finansów, pochodzące od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, które również zostało włączone do tego postępowania.



- To zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa łączy się podmiotowo i przedmiotowo z tym postępowaniem, natomiast ilu osób dotyczy i kogo, na tym etapie, bardzo wstępnym, nie wolno mi o tym mówić ze względu na dobro postępowania - mówił.



Zobacz również: Marian Banaś zostanie odpytany w Senacie? Nowy kłopot prezesa NIK

Powiedział jedynie, że samo zawiadomienie jest obszernym dokumentem, składającym się z analizy i materiałów na płytach DVD, np. historii rachunków bankowych. -To materiał, z którym prokurator musi się zapoznać - dodał.

Szczegółów nie podaje też resort finansów. Jego służby prasowe - z powołaniem się na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowały PAP, że informacje gromadzone i udostępniane przez organy informacji finansowej to dane objęte tajemnicą informacji finansowej.