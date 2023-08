MI: W kadencji 2011-2015 jedna z pań wiceminister wynajmowała dwa mieszkania za łączny czynsz 354 zł

W kadencji 2011-2015 jedna z pań wiceminister wynajmowała dwa mieszkania za łączny czynsz 354 zł - napisało na Twitterze Ministerstwo Infrastruktury odnosząc się do konferencji prasowej po kontroli poselskiej posłów KO Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby pt. "Mieszkanie dla swoich".

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba zorganizowali w środę w Sejmie konferencję prasową pt. "Mieszkania dla swoich". Joński mówił, że w ramach programu Mieszkanie plus, miało zostać wybudowanych 100 tys. tanich mieszkań na wynajem. Jak stwierdził, za ich budowę odpowiedzialny był Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że stawka wynajmu miała wynosić między 10 a 20 zł za metr kwadratowy. Przypomniał, że w tym roku program Mieszkanie Plus został zamknięty.

Joński zwrócił uwagę, że "za 45-metrowe mieszkanie wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach ludzie mieli płacić 1545 zł, potem 1993 zł". "W tej chwili ludzie informują nas, że to jest ponad 2000 zł" - dodał.

Szczerba powiedział, że "szef gabinetu politycznego ministra wynajmuje mieszkanie ministerialne za kwotę 10 zł 81 gr za metr kwadratowy, czyli za 40-metrowe mieszkanie w środku Warszawy płaci czynsz w wysokości 519 zł i 16 gr".

Ministerstwo Infrastruktury napisało na Twitterze: "Mieliśmy dziś kontrolę Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby. Panowie pytali o lokale służbowe Ministerstwa Infrastruktury wykorzystywane od 2022 roku. Sprawdziliśmy szerzej. I co my tu mamy? Okazało się, że w latach 2013-15 jedna osoba wynajmowała 2 mieszkania jednocześnie. Była to... ówczesna wiceminister".

Jak napisało MI, "kontrola poselska Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby zmotywowała nas do zajrzenia głębiej w archiwa". "I cóż się okazało? W kadencji 2011-15 jedna z Pań Wiceminister wynajmowała dwa mieszkania za ŁĄCZNY czynsz... 354 zł. Kto wie, co jeszcze znajdziemy..." - dodano.

Podczas konferencji Joński mówił, że "w centrum Warszawy przy ul. Puławskiej 125 jedna z jednostek podległych Adamczykowi wybudowała wieżowiec, gdzie jest 9 pięter, 74 apartamenty, mieszkania, oczywiście dla swoich". Przedstawił też dane uzyskane z MI, według których z mieszkania służbowego korzysta: szef gabinetu politycznego ministra Adamczyka, dyrektor jego biura, dyrektor biura komunikacji, rzecznik prasowy, ekspert w biurze ministra. "Byliśmy też wielokrotnie zapewniani, że pracownicy ministerstwa nie korzystają z wieżowca Transportowego Dozoru Technicznego, dzisiaj otrzymaliśmy potwierdzenie, że dwie osoby z sekretariatu ministra oraz ekspert w biurze ministra zajmują te mieszkania" - powiedział.

Rzecznik MI Szymon Huptyś skomentował sprawę na Twitterze. "Oho, sejmowi detektywi znowu w akcji. Odkryli, że od początku istnienia siedziby Ministerstwa Infrastruktury jest pięć mieszkań do wykorzystania przez pracowników. Żaden z najemców nie jest członkiem kierownictwa resortu. Sprawdzimy, czy zawsze były takie standardy jak teraz. Stay tuned!" - napisało resort.

Transportowy Dozór Techniczny 25 lipca złożył pozew wobec posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego.