MI: wdrożenie dyrektywy ściekowej powinno być priorytetem samorządów

Za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odpowiadają samorządy i ich priorytetem powinno być wypełnienie obowiązków płynących z dyrektywy ściekowej - wskazuje resort infrastruktury. Dodano, że do 2020 r. w inwestycje dot. oczyszczania ścieków zainwestowano 80 mld zł.

Komisja Europejska w środę podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Komisja podała, że w dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby aglomeracje miejskie (miasta, miejscowości i tereny zamieszkane) odpowiednio odbierały i oczyszczały ścieki, eliminując lub ograniczając w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się z nimi wiążą przy ich uwalnianiu do jednolitych części wód.

Resort infrastruktury w wydanym oświadczeniu wskazał, że Polska była zobowiązana wdrożyć unijną dyrektywę ściekową do końca 2015 roku i skarga KE dotyczy tego okresu.

"W tym czasie KE dwukrotnie zaostrzyła kryteria - początkowo warunkiem wdrożenia dyrektywy było osiągnięcie 80 proc. skanalizowania dla najmniejszych gmin, obecnie jest to już 98 proc. Kluczowy dla sprawy był rok 2012, kiedy możliwe było przyjęcie bardziej korzystnych dla Polski warunków. Komisja Europejska miała wątpliwość co do wdrażania dyrektywy. Z takiej alternatywy skorzystały Niemcy. Ówczesny polski rząd nie skorzystał z tej możliwości i nie podjął negocjacji w tej sprawie" - zwrócono uwagę.

Ministerstwo dodało, że za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków odpowiadają samorządy, jednak ponad 60 największych, polskich aglomeracji nie ma zgodności z dyrektywą. Są to przede wszystkim: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Lublin i Gdynia.

Resort zaznaczył, że Polska do 2020 roku zainwestowała 80 mld zł w realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zwrócono też uwagę, że gospodarka wodno-ściekowa znalazła się w priorytecie pierwszym Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład z dofinansowaniem w wysokości 95 proc. wartości projektu. "Polski rząd przeznaczył ponad 9 mld zł na wparcie samorządów w tym zakresie. Wdrożenie dyrektywy ściekowej powinno zatem stać się priorytetem wszystkich samorządów w Polsce, by uniknąć nałożenia przez KE kar" - podkreślono.

Resort dodał, że problem wdrożenia dyrektywy ściekowej dotyczy wielu krajów europejskich, wyroki za jej niespełnienie otrzymały dotychczas m.in.: Hiszpania, Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Szwecja, Cypr i Węgry.