Miasta Unii Metropolii Polskich organizują pomoc dla Ukrainy (komunikat)

Unia Metropolii Polskich informuje:

Interwencyjne punkty noclegowe, zbiórki na rzecz mieszkańców Ukrainy, punkty pierwszego kontaktu świadczące pomoc psychologiczną i językową, specjalne numery kontaktowe, pod którymi wolontariusze udzielają informacji w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej. To tylko część działań miast oraz ich mieszkanek i mieszkańców dla osób uciekających przed wojną i tych pozostających na Ukrainie.

Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszowa uruchomił na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę Rzeszów dla Ukrainy. Znajdują się tam informacje: Informacje dla obywateli Ukrainy szukających pomocy - infolinia; Informacje o zbiórce darów i pomocy; Informacje dla osób, które chcą zostać wolontariuszami. Zbiórka darów dla ogarniętej wojną Ukrainy ruszyła od soboty 26 lutego w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w Zespole Szkół Gospodarczych. Dary można dostarczać przez 7 dni w tygodniu. Zbierane są m.in.: Folie termiczne; Śpiwory; Karimaty (pokryte folią); Płaszcze przeciwdeszczowe; Środki higieniczne: pasty do zębów, szczoteczki do zębów, żele do mycia ciała, szampony, podpaski, pieluchy (również dla dorosłych); Grzebienie; Bielizna termiczna: damska, męska, dziecięca (nowa w opakowaniu); Odzież ; Komplety pościeli, prześcieradła, koce (w opakowaniu). Pełna lista zbieranych towarów dostępna jest na stronie internetowej UM Rzeszowa.

Natomiast Infolinia, skierowana do mieszkańców Rzeszowa, w tym szczególnie pochodzących z Ukrainy i obywateli Ukrainy, działa w godzinach 8:00-20:00, także w weekendy, pod numerem telefonu 1 77 88 99 00. Przy telefonach będą dyżurować konsultanci rozmawiający w językach polskim, ukraińskim i angielskim.

Lublin

- Na dziś kluczową potrzebą są koce, śpiwory i pościel, środki opatrunkowe, materiały higieniczne i kosmetyki, woda, napoje i sucha żywność (możliwa do bezpośredniego spożycia) - informuje Urząd Miasta Lublina. Dary od 26 lutego (sobota) można przynosić do Polskiego Czerwonego Krzyża (ul. Puchacza 6: w sobotę i niedzielę w godz. 8.00-18.00, a w kolejnych dniach, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00). Od poniedziałku ruszy także punkt zbiórki przy ul. Bursaki 17 (od poniedziałku do piątku, czynny w godz. 7.00-15.00). Numer kontaktowy do PCK: 81 532 08 27 (czynny w godz. 8.00-18.00 w najbliższy weekend, a następnie 8.00-16.00).

Więcej informacji o tym, Jak w Lublinie pomagać Ukrainie i Ukraińcom można znaleźć na stronie internetowej UM Lublina: Jak pomagać osobom uciekającym przed wojną z Ukrainą oraz Pomoc w Lublinie dla obywateli Ukrainy.- Żadna osoba, która ucieka przed wojną i trafi do Lublina nie pozostała i nie pozostanie bez pomocy. Od kilku dni intensywnie pracujemy nad tym, żeby zapewnić miejsca noclegowe i wszelkie niezbędne wsparcie wszystkim, którzy tu trafili - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. - Ostatnią noc spędziło w Lublinie ponad 100 osób narodowości ukraińskiej, wiemy, że kolejne są w drodze do nas. Jesteśmy przygotowani. Mamy wolne łóżka i dodatkową rezerwę gotową do uruchomienia w ciągu kilku godzin.

Białystok

Siły w przygotowaniu pomocy dla Ukrainy jednoczą Miasto Białystok oraz największe organizacje pozarządowe z regionu. "Transport humanitarny jest w gotowości. Może wyruszyć z Białegostoku do Lwowa w każdej chwili, jak tylko uda się zebrać potrzebne rzeczy i zapełnić samochody. Ma to być pomoc dla cywili przebywających w schronach oraz dla wojska. Lwów prosi o pilną pomoc." - czytamy na stronie internetowej UM Białystok. W Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3 przez całą dobę przyjmowane są dary do tego transportu. Można przyjść o każdej porze dnia i nocy. Szczegółowa lista najbardziej potrzebnych produktów znajduje się na stronie cas.bialystok.pl. Są to m.in.: nowe koce, śpiwory, środki opatrunkowe i medyczne oraz żywność długoterminowa.

- Zmuszeni do szukania bezpieczeństwa w schronach lwowianie nie mają często najpotrzebniejszych rzeczy dla siebie i swoich dzieci. Zwracamy się do mieszkańców Białegostoku z prośbą, aby pomogli nam zebrać jak najwięcej darów, które natychmiast pojadą do Lwowa. Im szybciej je zgromadzimy, tym szybciej transport wyruszy - apeluje Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Bydgoszcz

Bydgoszcz pomaga Ukrainie. Najważniejsze informacje dla osób, które chcą pomóc uchodźcom z Ukrainy i tych, którzy tej pomocy potrzebują; Інформація для біженців з України, які шукають допомоги у місті Бидгощ; zostały opublikowane na stronie internetowej UM Bydgoszczy.

Na stronie można znaleźć informacje m.in. o miejscach, gdzie prowadzone są zbiórki darów (m.in. materiały opatrunkowe, rękawiczki, maseczki jednorazowe, żywność długoterminowa, środki higieny osobistej, prześcieradła, śpiwory, łóżka polowe, koce, nowe ręczniki). Dary są zbierane m.in. na Stadionie Zawiszy przy ul. Gdańskiej 163 codziennie w godzinach 10:00 -20:00 (także w niedzielę).

Na stronie miasta opublikowana kontakty do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej pozostających w gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy; oraz pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych. Urząd Miasta Bydgoszczy zamieścił także na swojej stronie internetowej specjalną ankietę, którą mogą wypełnić wszyscy ci mieszkańcy, którzy chcą zaoferować swoją pomoc uchodźcom.

Gdańsk

W sobotę, 26 lutego, zebrał się sztab kryzysowy wraz z Fundacją Gdańską koordynującą wsparcie dla obywateli Ukrainy - Gdańsk Pomaga Ukrainie. Do pomocy zgłosili się również przedstawiciele organizacji samorządowych, w spotkaniu uczestniczyło ponad stu przedstawicieli NGO`sów z Gdańska i okolic, a także Łew Zacharczyszyn, konsul Ukrainy. Miasto, poprzez Fundację Gdańską (której jest fundatorem, co też gwarantuje, że jest to instytucja godna zaufania) organizuje m.in. zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki będą one przeznaczone na pokrycie tych kosztów pomocy, których nie będzie mógł ponieść budżet Miasta Gdańska. Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do dokonania wpłaty znajdują się na stronie internetowej https://ukraina.gdanskpomaga.pl/wspieraj/.

Katowice

Zbiórka niezbędnych do życia artykułów, specjalne numery infolinii i adresy e-mailowe, baza pomocy zaoferowanej przez mieszkańców i przedsiębiorców - Katowice oferują pakiet wsparcia dla mieszkańców Ukrainy. Pomoc udzielana będzie zarówno tym, którzy zdecydowali się opuścić rodzimy kraj, jak i tym, którzy na Ukrainie, mimo wojny, zdecydowali się zostać. Od soboty (26 lutego) prowadzona jest zbiórka na rzecz mieszkańców Ukrainy. Artykuły higieniczne, takie jak: środki do mycia ciała, szczoteczki i pasty do zębów, ręczniki papierowe czy pieluchy już od dziś można przynosić do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Kolejne zbiórki rozpoczną się w Katowicach w poniedziałek (28 lutego).

- W związku z ogromnym zainteresowaniem postanowiliśmy przyspieszyć start zbiórek odbywających się na terenie Katowic. Od dziś niezbędne artykuły higieniczne można przynosić do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach, zlokalizowanego na katowickim Rynku - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Od poniedziałku zbiórki będą prowadzone także w katowickich szkołach. Przypomnijmy, że uruchamiamy cały szereg działań mających na celu wsparcie mieszkańców Ukrainy. W takich chwilach solidarność i wspólne działanie są niezwykle ważne - dodaje prezydent.

Na stronie internetowej UM Katowice zamieszczona została także (w języku ukraińskim) informacja, gdzie można poszukiwać informacji i pomocy. Якщо потрібна допомога - телефонуйте за цілодобовим номером телефону +48 539 696 888 або напишіть нам на електронну пошту: ukraina@katowice.eu;

Kraków

O tym jak mieszkańcy Krakowa mogą wspierać Ukrainę informuje specjalna zakładka na stronie internetowej UM Krakowa: Pomoc dla Ukrainy. Znajdują się tam informacje m.in. na temat prowadzonych zbiórek pieniędzy, jak również zbiórek pomocy rzeczowej. Zbierane są przede wszystkim "rzeczy i leki dla żołnierzy oraz ofiar ataków". Zbierane są m.in.: Leki: bandaże oraz opatrunki; przeciwbólowe; środki dezynfekcyjne; chirurgiczne maseczki oraz rękawiczki; antybiotyki szerokiego spektrum; preparaty antyhistaminowe; preparaty spazmolityczne; roztwór amoniaku; kwas borowy; preparaty przeciwszokowe; środki do oczyszczenia wody; taktyczne opaski uciskowe; antyseptyki.

ŁódźZbiórka rzeczy dla Ukrainy organizowana jest w Urzędzie Miasta przy ul. Piotrkowskiej 104, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy al. Politechniki oraz różnych jednostkach magistratu. Dary można przynosić przez siedem dni w tygodniu. Potrzebne są przede wszystkim: koce termiczne, śpiwory, pościel, materace (w opakowaniach); ubrania, płaszcze przeciwdeszczowe, bielizna damska, męska i dziecięca; środki czystości, pieluchy dla dzieci i dorosłych, podpaski, ręczniki, szczotki i szczoteczki, ręczniki papierowe; talerze, sztućce, najlepiej biodegradowalne, silikonowe lub plastikowe; maseczki, środki antyseptyczne; woda butelkowana; dania gotowe i w puszkach, makarony, suszone owoce, batony energetyczne, płatki śniadaniowe; zapałki, baterie, latarki, świece; zestawy wyposażenia medycznego. Pełna lista zbieranych rzeczy dostępna jest na stronie internetowej Łodzi.

Władze Łodzi udostępniły także specjalny numer telefonu, pod który zgłaszać się mogą "https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/". Znajdują się tam także informacje o prowadzonych zbiórkach darów, oraz o pomocy terapeutycznej. Na stronie znajduje się także lista adwokatów oraz radców prawnych, którzy świadczą uchodźcom z Ukrainy bezpłatną pomoc prawną.

Poznań

Miejski punkt pomocy "Poznań Ukrainie" wystartuje w poniedziałek 28 lutego. Będzie on czynny w godzinach od 10.00 do 20.00 przy ul. Bukowskiej 27/29. Można tam przynosić żywność, odzież (dobrej jakości lub nieużywaną) i środki higieny dla uchodźców uciekających przed wojną.

Zgromadzone produkty zostaną wykorzystane w trzech obszarach. Część z nich zostanie w Poznaniu - Miasto zabezpiecza niezbędne zasoby w celu przyjęcia migrantów z Ukrainy i opieki nad nimi. Na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które są gotowe do pracy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Ponadto zebrane dary zostaną przewiezione do miejscowości przygranicznych, w których teraz potrzeby udzielenia pomocy są najpilniejsze. Wreszcie część zgromadzonych produktów przekazana zostanie bezpośrednio ludności, która pozostała w Ukrainie, a której grozi ogromny niedostatek na skutek toczącej się wojny.

- Zainteresowanie dobroczynnością jest ogromne, więc staramy się obecnie skoordynować działania i włączyć do konkretnej pracy mieszkanki i mieszkańców Poznania - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta. - Chcemy najlepiej wykorzystać ich potencjał do pomocy uchodźcom. Dla naszych przyjaciół z Ukrainy wszystkie gesty i inicjatywy służące wsparciu i pomocy, mają szczególne znaczenie, bo są dowodem na solidarność i dodają im otuchy.Na stronie internetowej miasta dostępna jest pełna lista zbieranych rzeczy. Potrzebne są m.in.: środki pomocy medycznej: opatrunki, bandaże itp.; proszki/płyny do prania i płukania odzieży; gotowe dania w słoikach, takie jak m.in.: gołąbki, pulpety, fasolka itp.; produkty długoterminowe, takie jak: ryż, kasza, makaron.

Szczecin

W związku z wieloma deklaracjami płynącymi od mieszkańców Szczecina, którzy wyrażają gotowość przyjęcia rodzin z Ukrainy pod swój dach, informujemy, że w tej sprawie można zgłaszać się do Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców (CIC)." - czytamy na stronie internetowej Szczecina. CIC uruchomił specjalny numer telefonu 791 452 234 (w godzinach 8-18). Zgłoszeń można także dokonywać mailowo pod adresem cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu

Miasto informuje także, o numerze specjalnego subkonta założonego przez Związek Ukraińców w Polsce oddział Szczecin: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731 z dopiskiem 'dla rannych' lub 'dla dzieci'. Na który można dokonywać wpłat pieniężnych.

Warszawa

Punkty informacyjne, specjalna infolinia, setki wolontariuszy - Warszawa pomaga ukraińskim uchodźcom. Działają już tymczasowe miejsca noclegowe. Miejska komunikacja jest dla obywateli Ukrainy darmowa. Główny numer stołecznej informacji dla uchodźców to: +48 505 700 701. Czynne są nadal inne infolinie, np. Centrum Wielokulturowego przy Jagiellońskiej: 22 648 11 11 lub +48 604 932 969. Informacji udziela cały czas Miejskie Centrum Kontaktu 19115, także po ukraińsku. Na terenie Warszawy, szczególnie przy dworcach działają punkty informacyjne.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z miejskiej komunikacji bezpłatnie po okazaniu dowolnego dokumentu. Wszystkie autobusy i tramwaje od dzisiaj jeżdżą udekorowane małymi flagami w barwach ukraińskich i stołecznych. W specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej TOP (na Ochocie przy Raszyńskiej 8/10) powstało Psychologiczne Centrum Wsparcia. Specjaliści z tej poradni od lat pracują z cudzoziemcami i są przygotowani, żeby zapewnić wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym.

Szczegółowe informacje dla osób poszukujących pomocy, jak i tych, które pomóc chcą i mogą dostępne są na stronie internetowej Warszawy. - Miasto nieustannie monitoruje sytuację związaną z napływającymi grupami uchodźców. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nikt nie został bez opieki. Chcemy rzeczywiście im pomóc - zapewnić dach nad głową, spokój i bezpieczeństwo. Większość ludzi przyjeżdża tutaj do przyjaciół, znajomych, ale zdarza się, że ich nie mają, wtedy szukamy im noclegu. Udzielamy im także pomocy psychologicznej. Wielkie podziękowania, bo warszawiacy i warszawianki stanęli na wysokości zadania - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Wrocław

Wojna w Ukrainie. Wrocław pomaga potrzebującym. Jak pomagać mądrze. Pod tym linkiem wrocławski samorząd opublikował najważniejsze informacje dla poszukujących pomocy uchodźców z Ukrainy, jak i tych, którzy chcą Ukrainie pomagać. Działania pomocowe koordynuje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS). Każda chętna osoba, która chce przekazać pomoc rzeczową bądź zaangażować się w pomoc wolontaryjną, zna język ukraiński, rosyjski, jest prawnikiem czy przedsiębiorcą, który mógłby zatrudnić osoby zza wschodniej granicy - każda taka osoba może napisać właśnie na adres wsparcieukrainy@wcrs.pl. Szczególnie mocno potrzebni są: prawnicy, psychologowie i osoby znające język ukraiński i rosyjski. Natomiast koordynacją komunikacji między potrzebującymi a wspierającymi na Dolnym Śląsku zajmuje się Fundacja Ukraina. Aby zgłosić chęć zaangażowania się w działania dedykowane wsparciu Ukraińców, należy wypełnić formularz przygotowany w polskiej, ukraińskiej i angielskiej wersji językowej. We wrocławskich szkołach organizowane są natomiast zbiórki. Zbierane będą m.in.: żywność, ale tylko ta długoterminowa jak makaron, ryż, konserwy itd. oraz śpiwory, koce, środki higieny osobistej takie jak pasty do zębów, bielizna, pieluchy, w tym pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ale także świece, baterie czy zapalniczki i apteczki. Dary będą zbierane od poniedziałku we wszystkich szkołach na terenie Wrocławia, następnie ciężarówkami przewożone na Ukrainę.

