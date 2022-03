Michael McCaul: w przyszłym tygodniu będziemy głosować nad pakietem środków na broń

Będziemy w przyszłym tygodniu głosować nad pakietem środków, by położyć kres mordowaniu Ukraińców, to będą miliardy dolarów na broń, aby walka Ukrainy trwała dalej, aż do zwycięskiego końca - powiedział w Rzeszowie amerykański kongresmen Michael McCaul.

Od soboty w Polsce przebywa delegacja Kongresu USA z Gregorym Meeksem na czele i kongresmenem Michaelem McCaulem. Delegacja spotkała się m.in. z szefem MSZ Zbigniewem Rauem, amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim i wojewodą podkarpacką Ewą Leniart.

Rozmowy dotyczyły m.in. kryzysu uchodźczego w regionie oraz agresji rosyjskiej na Ukrainę.

McCaul na niedzielnym briefingu podkreślał, że delegacja Kongresu odwiedza Polskę i Ukrainę w "chwili historycznej".

"Nie widzieliśmy takiej inwazji w Europie odkąd naziści uderzyli na Polskę. A teraz widzimy, jak kolejny dyktator atakuje Ukrainę. I tak jak w latach 40', każdy będzie pytał: "a gdzie byliście wtedy wy, co zrobiliście, by temu zapobiec. Co robiliście, gdy bombardowali szpitale dla dzieci i gdy deptano konwencję genewską dopuszczając się zbrodni wojennej, gdzie byliście, gdy mordowali dzieci i cywilów strzelając z czołgów, gdy bombardowali elektrownię jądrową?" - mówił.

Podkreślał, że "to obłęd, który jest dziełem jednego szalonego człowieka".

Kongresmen zaznaczał, że delegacja była na granicy, a jej uczestnicy widzieli, jak dziesiątki tysięcy uchodźców uciekło z Ukrainy przed bombardowaniami ich miast i wsi.

McCaul wyraził przekonanie, że Ukraińcy będą nadal walczyć; podkreślił, że gdy widzi ich silną wolę walki, to jest optymistą co do ostatecznego wyniku walk. Jednak - wskazywał - w sytuacji agresji rosyjskiej potrzebne jest wsparcie dla Ukrainy, wokół której - jak mówił - zaciska się obecnie pętla.

Chwalił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, zagrzewającego swój naród do walki. Podkreślał, że to, o co proszą Ukraińcy, to przede wszystkim broń.

"Musimy dostarczyć im broń. I to się stanie, i to przechyli szalę tego, co widzicie w tej chwili" - oświadczył Mc Caul.

"To się musi skończyć - ta wojna, zabójstwa, ta katastrofa, że są bombardowane korytarze humanitarne, to musi się skończyć jak najszybciej" - dodał McCaul.

Wyraził obawę, że konflikt na Ukrainie może jednak być długi. "Ale w końcu Ukraina zatriumfuje. I chcę podziękować tej delegacji, zwłaszcza jej przewodniczącemu, za silne przywództwo. Zjednoczyliśmy się wszyscy, zwłaszcza wokół jednej kwestii - musimy zrobić coś, by pomóc tym ludziom, ludziom, którzy są mordowani w najbardziej brutalny, okrutny sposób. Wszyscy się co do tego zgadzamy i zrobimy wszystko, co możemy, aby temu zapobiec" - zapewnił.

"Będziemy w przyszłym tygodniu głosować nad pakietem środków, by położyć temu kres, to będą miliardy dolarów na broń, aby ta walka Ukrainy trwała dalej aż do zwycięskiego końca" - przekazał kongresman.