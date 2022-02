Michał Jach (PiS) o decyzji Pentagonu: wyraźny gest polityczny

Decyzja USA, o której poinformował Pentagon, zwiększająca liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie wschodniej to wyraźny gest polityczny, który pokazuje jednoznacznie, że USA nie wycofają się z tego regionu - powiedział PAP szef sejmowej komisji obrony Michał Jach (PiS).

Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział w środę, że USA wyślą do Niemiec, Polski i Rumunii kolejne 3000 żołnierzy. Tysiąc ma trafić do Rumunii, a dwa tysiące zostaną skierowane do Polski i Niemiec. Jak powiedział Kirby, większość z tych 2 tys. żołnierzy będzie stacjonować w Polsce. Rzecznik zaznaczył, że możliwe jest rozmieszczanie kolejnych wojsk USA w Europie.

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że zgodnie z zapowiedziami do Polski zostanie przeniesionych 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy USA.

Jach pytany przez PAP o zapowiedź USA zwiększenia zaangażowania na flance wschodnie NATO ocenił, że deklaracja Pentagonu to kontynuacja działań gabinetu nowego prezydenta Joe Bidena.

"Pokazuje ona jednak postawienie się władz USA wobec tych niebywałych żądań prezydenta Rosji Władimira Putina, które przedstawił on dwa miesiące temu. Pokazuje to także, że dyplomacja amerykańska rozumie, iż te rozgrywki Putina, a szerzej jego decyzje, które podejmuje od początku swojego urzędowania, są próbą odbudowy imperium sowieckiego - są one realizowane kosztem najbliższych sąsiadów, a jednocześnie mają rozbić jedność sojuszu północnoatlantyckiego" - podkreślił szef komisji obrony.

W ocenie Jacha obecna administracja amerykańska podejmując taką decyzje nie powtórzyła błędów z czasów prezydentury Baracka Obamy, który według niego stosował "politykę resetu" w stosunkach amerykańsko - rosyjskich.

Jach podkreślił także, że w przypadku tej decyzji USA nie jest istotna liczba żołnierzy, a "wyraźny gest polityczny". "Ten wzrost zaangażowania nie zmienia nic w układzie sił we wschodniej części sojuszu. Natomiast duża jest wartość polityczna tej decyzji, gdyż pokazuje w sposób jednoznaczny, że Amerykanie nie zamierzają się wycofać z tego regionu" - dodał.

Polityk wskazał też na bezpieczeństwo Polski. "Ta obecność Amerykanów w naszym kraju jest istotna, gdyż - mówiąc kolokwialnie - jeśli jednemu amerykańskiemu żołnierzowi coś się stanie, to natychmiast w stan gotowości postawiona zostanie cała US Army" - zauważył.

W tym kontekście Jach zaznaczył, że dla Polski ważna jest "stała obecność" żołnierzy USA. Wskazał na bazę pocisków przechwytujących amerykańskiego systemu obrony balistycznej w pomorskim w Redzikowie, która ma wkrótce osiągnąć zdolność operacyjną i gdzie stacjonować będą żołnierze tego państwa wraz z rodzinami. "To jest stała instalacja militarna o znaczeniu strategicznym dla Amerykanów, co ma też znaczenie dla naszego bezpieczeństwa" - podkreślił poseł PiS.

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył we wtorek, że elementy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce i Rumunii są zagrożeniem dla Rosji. Oznajmił też, że rozszerzenie NATO na wschód, m.in. o Polskę było "oszustwem" wobec Moskwy.

Rosja ogłosiła w grudniu 2021 r. żądania, nazywane przez nią gwarancjami bezpieczeństwa, których spełnienia domaga się od państw zachodnich. Chodzi m.in. o gwarancje nierozszerzania NATO na wschód oraz wycofanie sił NATO z krajów wschodniej flanki Sojuszu.