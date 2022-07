Michał Kamiński dla "Super Expressu": boję się o wolność wyborów

Jeśli będą nowe wybory, to nie mogą się odbyć pod rządami Jarosława Kaczyńskiego, dlatego do ostatniego momentu, w którym będzie to możliwe, powinien zostać powołany rząd techniczny, przejściowy, który zapewniłby Polakom przeprowadzenie wolnych wyborów - mówi "Super Expressowi" senator Michał Kamiński.

Kamiński ocenił, że obecnie prezes PiS, który jeździ po Polsce "jest w kompletnej panice, nie wie, ma jakiej osi oprzeć kampanię".

"Jeśli będą nowe wybory, to nie mogą się odbyć pod rządami Jarosława Kaczyńskiego, dlatego do ostatniego momentu, w którym będzie to możliwe, powinien zostać powołany rząd techniczny, przejściowy, który zapewniłby Polakom przeprowadzenie wolnych wyborów. Bo ja się obawiam o wolne wybory pod rządami tej ekipy" - powiedział w opublikowanym w sobotę wywiadzie senator PSL -KP Michał Kamiński.

Dodał, że jego zdaniem Kaczyński to "człowiek, który zrobi absolutnie wszystko, co będzie mógł, żeby utrzymać się u władzy".