Michał Kołodziejczak nie został wpuszczony na debatę w TVP Info

Michał Kołodziejczak, lider Agrounii i kandydat Koalicji Obywatelskiej z Konina do Sejmu, twierdzi, że nie został wpuszczony na debatę do programu "Minęła 20" w TVP Info. Telewizja oznajmiła, że go nie zapraszała.

Michał Kołodziejczak na swoim profilu na platformie X (dawny Twitter) stwierdził, że pomimo tego że został zgłoszony przez sztab Koalicji Obywatelskiej do udziału w programie "Minęła 20", to nie został wpuszczony do studia TVP Info.

W trakcie programu padły słowa ze strony prowadzącego Miłosza Kłeczka, że przed rozpoczęciem programu próbował wtargnąć do niego jeden z prorosyjskich działaczy Koalicji Obywatelskiej, tymczasem do dyskusji zostali zaproszeni parlamentarzyści. Michał Kołodziejczak parlamentarzystą nie jest.

Przy poście Michała Kołodziejczaka na platformie X pojawił się komentarz szefa TVP Info Samuela Pereiry.

- Pan nie był zaproszony. Zaprosiliśmy dziś Jana Grabca, Joannę Kluzik-Rostkowską, Pawła Kowala, Roberta Kropiwnickiego, Gabrielę Lenartowicz i Martę Wcisło - parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie przyjęli jednak zaproszenia. Ustawka się nie udała - oznajmił.