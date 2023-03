Michał Woś: dla obozu Zjednoczonej Prawicy lepszym wariantem jest wspólny start

Przygotowujemy się na samodzielny start Solidarnej Polski, ale wszyscy wiemy, że dla obozu Zjednoczonej Prawicy lepszym wariantem jest wspólny start w wyborach – powiedział polityk SP, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Ocenił jednocześnie, że nie powstanie jedna, wspólna lista opozycji.

"My oczywiście (..) przygotowujemy się na scenariusz, gdyby trzeba było, samodzielnego startu Solidarnej Polski, ale wszyscy wiemy że dla Polski, dla obozu Zjednoczonej Prawicy, lepszym wariantem jest wspólny start" - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w poniedziałek w TVP1. Zaznaczył, że wspólny start Zjednoczonej Prawicy "zależy od rozmów, od nastawienia naszego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości".

Wiceminister odniósł się do słów Beaty Szydło, że tylko wspólnie PiS z Solidarną Polską jest w stanie zwyciężyć.

"My wiemy, że bez tego nie wygramy wszyscy. Gdyby ktoś podjął decyzję, że idziemy osobno, a tej decyzji nie podejmie przecież Solidarna Polska, tylko inni decydenci, to by rzeczywiście oznaczało być może wygraną opozycji" - stwierdził.

"Chwalebny głos pani premier, wielki szacunek dla pani premier, ale są czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią wręcz odwrotnie, atakując, zupełnie bezsensownie, siebie wzajemnie w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy" - dodał.

Woś skomentował także możliwość powstania jednej listy opozycji. W jego ocenie "nie będzie raczej jednej, wspólnej listy".

Była premier Beata Szydło w wywiadzie dla "Sieci" oceniła, że Prawo i Sprawiedliwość tylko wspólnie z Solidarną Polską, a może i z jeszcze innymi siłami gotowymi poprzeć nasz projekt, jest w stanie zwyciężyć. Wszyscy w Zjednoczonej Prawicy muszą dać z siebie wszystko; nic nas tak nie osłabia jak kłótnie - podkreśliła.