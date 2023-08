Miedziowe Pszczoły przy oddziałach KGHM

KGHM rozwija program ekologiczny "Miedziowe Pszczoły". Tysiące owadów zamieszka w pasiekach przy oddziałach KGHM-u.

Od ubiegłego roku ule stoją przy szybie Zakładów Górniczych Lubin w Rynarcicach. Pszczoły są niezbędne do prawidłowego działania ekosystemu.

Żeby wspomóc ten gatunek, w ramach swojej działalności CSR, KGHM przygotował program promujący pszczelarstwo.

W planie są konkretne działania, a efektem ma być zwiększenie liczebności tych pożytecznych owadów. Na zielonych terenach w pobliżu hut i szybów kopalni stanie w sumie 15 uli, a w nich już wkrótce zamieszka tysiące miedziowych pszczół.

- Ekologia jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju KGHM - wskazuje Mirosław Kidoń, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź, p.o. wiceprezesa zarządu do spraw rozwoju KGHM. - Celem naszych działań jest również inspirowanie pracowników Grupy Kapitałowej czy mieszkańców Zagłębia Miedziowego do angażowania się w akcje na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Można to robić m.in. poprzez zakładanie pasiek czy łąk kwietnych. Ulami przy oddziałach miedziowej spółki będą się zajmować wolontariusze, nasi pracownicy - pszczelarze - dodaje Mirosław Kidoń.

Przed uruchomieniem pasiek przedszkolaki z Lubina i dzieci pracowników KGHM pomalowały ule, które najpierw staną przy Zakładzie Hydrotechnicznym, Hucie Miedzi Cedynia i Hucie Miedzi Legnica.

W ramach ekologicznego projektu KGHM już od roku działają pasieki przy obiektach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk. Są to stanowiska przy rozlewni wody Staropolanka w Uzdrowiskach Kłodzkich i w pobliżu kopalni borowiny w uzdrowisku Połczyn-Zdrój. Miód z tamtejszych rodzin pszczół trafia m.in. do pacjentów uzdrowisk.

Program Miedziowe pszczoły to także inicjatywy edukacyjne i promujące pszczelarstwo. Dbałość o ekologię to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju KGHM.

Działania proekologiczne są wpisane w takich dokumentach KGHM jak: Polityka Środowiskowa, Polityka Klimatyczna i Polityka Praw Człowieka. Celem spółki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Przybliżają ją do tego ogromne projekty proekologiczne. Wśród najważniejszych są między innymi nasadzenia i zalesiania. Tylko w 2022 roku KGHM posadził ponad 600 tys. drzew.