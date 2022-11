Międzynarodowa kampania Red Week 16-23 listopada, jako sprzeciw wobec prześladowania chrześcijan

W ramach międzynarodowej kampanii #RedWeek w dniach 16-23 listopada na całym świecie setki katedr, kościołów, pomników i budynków publicznych zostanie podświetlonych czerwonym światłem. Celem działania będzie pogłębienie świadomości na temat prześladowania chrześcijan i kwestii wolności religijnej.

"W tym roku PKWP (Pomoc Kościołowi w Potrzebie)zaleca, aby ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące oszczędzania energii, kościoły utrzymywały czerwone oświetlenie tylko przez krótki czas lub zastąpiły je biciem dzwonów" - wskazano w przekazanym PAP komunikacie.

Celem podświetlanie na czerwono budynków i obiektów w różnych krajach oraz specjalne inicjatywy, akcje modlitewne i świadectwa zaproszonych gości, mają na celu przypomnieć o trudnej sytuacji prześladowanych chrześcijan i braku wolności religijnej w wielu krajach świata.

Międzynarodowa kampania #RedWeek rozpocznie się w środę 16 listopada od oficjalnego zaprezentowania publikacji "Prześladowani i zapomniani? Raport dotyczący chrześcijan represjonowanych z powodu wiary 2020-22" w Gmachu Parlamentu (Pałac Westminster) w Londynie. Sprawozdanie to stanowi uzupełnienie raportu Wolność Religijna na Świecie. Przygotowany został przez biuro krajowe PKWP w Wielkiej Brytanii (ACN UK). Ukazuje się co dwa lata i w sposób szczególny odnosi się do światowej sytuacji prześladowanych chrześcijan. W kolejnych tygodniach będzie on prezentowany w innych krajach.

Poinformowano, że tego samego dnia w kościele św. Karola w Wiedniu zostanie odprawiona msza św. "W Austrii swój udział w Red Week potwierdziły 94 kościoły - albo poprzez oświetlenie na czerwono, albo poprzez akcje modlitewne" - przekazano w komunikacie.

Z kolei PKWP w Kolumbii (ACN Colombia) w Ameryce Południowej zaprosiło do Bogoty i Medellin siostrę Glorię Narvaez, aby podzieliła się swoim doświadczeniem - zakonnica przez pięć lat była więziona przez islamskich terrorystów w Mali.

Jak zaznaczono, chociaż wydarzenia i akcje są rozłożone na cały miesiąc, wiele wieczorów modlitewnych ze świadectwem chrześcijan odbędzie się w różnych miejscach świata w środę 23 listopada, w #RedWednesday (Czerwona Środa).

"W Australii podświetlonych zostanie dziesięć katedr, a w katedrze w Canberze zaplanowano wydarzenie modlitewne Noc Świadków (Night of Witness)" - czytamy w komunikacie.

W Polsce oświetlona kolorem czerwonym zostanie wieża sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 21 listopada, podczas Apelu Jasnogórskiego, wierni będą modlić się za prześladowanych za wiarę. Tego samego dnia zaprezentowany będzie raport "Prześladowani i zapomniani?". Podświetlone będą także inne kościoły w kraju, m.in. w Krakowie i Poznaniu.

Wielka Brytania przygotowała inicjatywę "Taste of Home" (Smak Domu), w ramach, której ludzie są zaproszeni do zebrania się z przyjaciółmi, rodziną i podzielenia się tradycyjnym posiłkiem jednego z krajów, w których chrześcijanie są prześladowani oraz do modlitwy i zbierania funduszy na wsparcie uchodźców.

We Francji w 100 kościołach w całym kraju zabrzmią dzwony, a w Collège des Bernardins w Paryżu odbędzie się dyskusja przy okrągłym stole, po której 23 listopada na Montmartre zaplanowano wieczorne czuwanie modlitewne ze świadectwem arcybiskupa Ndagoso z Kaduny w Nigerii.

W Czechach 23 listopada w Pradze odbędzie się konferencja "Prześladowani za wiarę... co możemy zrobić?", modlitwa żydowsko-chrześcijańska, procesja i koncert charytatywny. Zaplanowano również iluminację kolorem czerwonym budynków sakralnych, parlamentu i ministerstwa spraw zagranicznych. W różnych miastach nad Dunajem kolorem czerwonym oświetlone będą kościoły, szkoły i budynki administracyjne.

PKWP w Niemczech (ACN Germany) zaprosiła gości z Iraku, Nigerii i Pakistanu, którzy dadzą świadectwo między innymi w katedrach w Ratyzbonie, Moguncji i Augsburgu. Swój udział w #RedWeek potwierdziło w sumie 60 niemieckich parafii.

#RedWeek swoimi korzeniami sięga 2015 r., kiedy to lokalne biuro PKWP w Brazylii podświetliło na czerwono statuę Chrystusa Odkupiciela, by w ten sposób zwrócić uwagę na prześladowanych chrześcijan w Iraku. Zainspirowane tą samą ideą włoskie biuro PKWP (ACN Italy) podświetliło w kwietniu 2016 roku fontannę di Trevi.

Biuro PKWP w Wielkiej Brytanii (ACN UK) poszło dalej za tą ideą i stworzyło #RedWednesday (Czerwoną Środę), aby upamiętnić wszystkich prześladowanych chrześcijan w konkretną środę listopada, co później w wielu krajach zostało rozszerzone na cały tydzień. W Wielkiej Brytanii inicjatywa ta została przyjęta nie tylko przez różne wyznania chrześcijańskie, ale na znak solidarności także przez inne wyznania religijne.