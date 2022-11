Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w tym roku pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji

20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku ten wyjątkowy dzień będzie upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji – poinformował UNICEF.

W 1989 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła konwencję, która gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Konwencja o prawach dziecka ma za zadanie chronić dzieci i wspierać je w rozwoju.

"W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy ważny przekaz - chcemy zwrócić uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji oraz przeciwdziałać dyskryminacji" - podaje UNICEF.

"W tym roku Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy pod znakiem inkluzywności, równości i tolerancji. To wartości, które UNICEF stara się promować na całym świecie i które powinny dotyczyć każdego dziecka. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych darczyńców, partnerów, Ambasadorów Dobrej Woli, ale także przyjaciół i sympatyków. To dzięki nim możemy nieść pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i każdego dnia skutecznie walczyć o ich prawa" - powiedziała cytowana w komunikacie zastępca dyrektora generalnego Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF-u Renata Bem.

Jak zaznaczono w komunikacie, ze względu na wojnę w Ukrainie, kwestia wspierania dzieci bez względu na to, skąd pochodzą, ma w tym roku szczególny wydźwięk dla UNICEF-u w Polsce. W marcu br. powstało Biuro Reagowania Kryzysowego UNICEF-u w Polsce, które wspiera rodziny uciekające przed wojną.

Biuro Reagowania Kryzysowego UNICEF-u w Polsce wspiera wszystkie dzieci w dostępie do edukacji formalnej i nieformalnej oraz rozszerza możliwości nauki dla około 500 tys. najmłodszych w Polsce. Z kolei 585 tys. dzieci, nastolatków i opiekunów otrzymuje wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, a 350 tys. uchodźców korzysta z artykułów higienicznych. Z kolei w zakresie partycypacji młodzieży w życiu społecznym, w okresie letnim 150 tys. nastolatków z Ukrainy i Polski skorzystało z letnich obozów, które obejmowały edukację, zabawę, wsparcie zdrowia psychicznego, naukę umiejętności życiowych i lekcje języka polskiego.

"Polska udzieliła kluczowego, historycznego wsparcia dla UNICEF-u i praw dziecka, dzięki pomysłodawcy organizacji, Ludwikowi Rajchmanowi i poprzez zainicjowanie procesu opracowania konwencji o prawach dziecka w 1979 roku" - przekazał Krajowy Koordynator Biura Reagowania Kryzysowego UNICEF-u w Polsce Rashed Mustafa.

"Nie jest więc zaskoczeniem, że zarówno Polacy, jak i władze w kraju z otwartymi sercami i ramionami wspierają dzieci-uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Polską, aby zapewnić, że wszystkie dzieci, zwłaszcza te najbardziej potrzebujące, mogą korzystać ze swoich podstawowych praw zapisanych w konwencji o prawach dziecka. Jesteśmy także bardzo szczęśliwi, że razem z naszymi kolegami z Polskiego Komitetu Narodowego możemy świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka" - powiedział.

Do świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zaproszone zostały placówki edukacyjne z całej Polski. Udział w obchodach zadeklarowało ponad 2000 szkół i przedszkoli. We wszystkich placówkach, które się zgłosiły, obędą się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce praw dziecka. Szkoły i przedszkola mogą też okazać solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, szczególnie tymi, których prawa nie są respektowane, poprzez udział zaproponowanych przez nas w wydarzeniach specjalnych: grach, zabawach, malowaniu murali czy niebieskich marszach.